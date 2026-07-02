星島申訴王 | 港男失業日做3份兼職仍拮据 全職妻拒辭工人：夜晚炒多份散

夫妻理應互相扶持，才能在婚姻路上走得更長更遠。有網民日前在社交網站發文，透露其朋友原本是全職媽媽，在丈夫失業、收入大減的情況下，不但拒絕辭退外傭及外出做兼職幫補家計，竟得寸進尺，要求已經身兼多職的丈夫再做一份「夜晚炒散」，令她覺得心酸於是發文講述事件，形容是「男人之苦」。

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據帖文透露，其朋友一家五口，全靠丈夫一人養家。除了夫婦二人，他們育有分別9歲及11歲的子女，並聘請了一名外傭。事主的丈夫原本月入約 $32,000，可惜近兩個月不幸失業。為了維持沉重的家庭開支，丈夫打幾份工，除了兼職送外賣及做速遞員，逢星期六、日更要兼職做白牌車司機，連一天假期也沒有。在如此巨大的經濟與身心壓力下，妻子卻依然不願妥協分擔，令旁人也替這位丈夫感到心酸。

涉事港妻的朋友，在網上發文講述事件。

兩性關係顧問曹祐謙指，當家庭突變出現經濟問題時，雙方要坦誠溝通，不要互相埋怨對方。（受訪者提供）

勸做兼職幫補 惹港妻不滿

儘管丈夫已經日做夜做，拼盡全力，但現時月入僅勉強湊夠約 $25,000，比以往足足少了 $7,000。發帖者（即樓主）無奈表示，這名港妻朋友經常打電話來大吐苦水，抱怨丈夫收入大縮水導致生活拮据，令她十分不滿。更令人錯愕的是，朋友不但沒有體諒丈夫的辛勞，反而要求樓主幫忙介紹「夜晚炒散」的兼職給丈夫，填補收入缺口。

見到朋友的丈夫如此辛苦，樓主不禁好言相勸，建議她不如先從「節流」著手，辭退家中外傭以減輕沉重的開支；同時建議朋友自己也找份兼職，夫妻同心幫補家計。誰料這名港妻聽罷，不但一口拒絕，甚至惱羞成怒，將不滿發洩在樓主身上。她反斥樓主存心不想幫忙，更認為對方只是想逼自己出外打工，完全聽不進任何苦口婆心的建議。

該帖引起網民極大迴響，大多數都認為港妻朋友想法不對。有網民形容她是「極品」，指她已有工人幫忙照顧小朋友，批評她只想做「少奶奶」，懶理老公由朝做到晚。有網民嘲諷「ftm」應出世至今都未試過打工。有網民直指該港妻超級自私，把老公當成提款機。

婚姻輔導顧問建議先減家庭開支

《星島申訴王》訪問了從事婚姻輔導工作、兩性關係顧問曹祐謙，他就今次個案指出，當因為老公失業令家庭收入減少，而另一半又未能即時出來工作時，應先減少家庭開支，「例如不要請工人，若租屋可搬至租金較平單位，盡量去填補收入缺口，不要一下子逼老公做多份工，有可能壓力爆煲。」

曹又認為，女方可能不是懶惰不想工作，只是太長時間離開職場，根本不知道自己可以做什麼，或者需要時間調節心理，「所以雙方一定要溝通商量，不要一味埋怨對方，否則只會影響夫妻關係，甚至去到離婚地步。」

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