Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星島申訴王 | 港男失業日做3份兼職仍拮据 全職妻拒辭工人：夜晚炒多份散

申訴熱話
更新時間：08:00 2026-07-02 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-02 HKT

夫妻理應互相扶持，才能在婚姻路上走得更長更遠。有網民日前在社交網站發文，透露其朋友原本是全職媽媽，在丈夫失業、收入大減的情況下，不但拒絕辭退外傭及外出做兼職幫補家計，竟得寸進尺，要求已經身兼多職的丈夫再做一份「夜晚炒散」，令她覺得心酸於是發文講述事件，形容是「男人之苦」。

相關報道：男子遲回家 被妻質問兼罰$500 網民嘆夜歸失尊嚴 跪地扭耳扮狗叫

據帖文透露，其朋友一家五口，全靠丈夫一人養家。除了夫婦二人，他們育有分別9歲及11歲的子女，並聘請了一名外傭。事主的丈夫原本月入約 $32,000，可惜近兩個月不幸失業。為了維持沉重的家庭開支，丈夫打幾份工，除了兼職送外賣及做速遞員，逢星期六、日更要兼職做白牌車司機，連一天假期也沒有。在如此巨大的經濟與身心壓力下，妻子卻依然不願妥協分擔，令旁人也替這位丈夫感到心酸。

涉事港妻的朋友，在網上發文講述事件。
涉事港妻的朋友，在網上發文講述事件。
兩性關係顧問曹祐謙指，當家庭突變出現經濟問題時，雙方要坦誠溝通，不要互相埋怨對方。（受訪者提供）
兩性關係顧問曹祐謙指，當家庭突變出現經濟問題時，雙方要坦誠溝通，不要互相埋怨對方。（受訪者提供）

勸做兼職幫補 惹港妻不滿

儘管丈夫已經日做夜做，拼盡全力，但現時月入僅勉強湊夠約 $25,000，比以往足足少了 $7,000。發帖者（即樓主）無奈表示，這名港妻朋友經常打電話來大吐苦水，抱怨丈夫收入大縮水導致生活拮据，令她十分不滿。更令人錯愕的是，朋友不但沒有體諒丈夫的辛勞，反而要求樓主幫忙介紹「夜晚炒散」的兼職給丈夫，填補收入缺口。

見到朋友的丈夫如此辛苦，樓主不禁好言相勸，建議她不如先從「節流」著手，辭退家中外傭以減輕沉重的開支；同時建議朋友自己也找份兼職，夫妻同心幫補家計。誰料這名港妻聽罷，不但一口拒絕，甚至惱羞成怒，將不滿發洩在樓主身上。她反斥樓主存心不想幫忙，更認為對方只是想逼自己出外打工，完全聽不進任何苦口婆心的建議。

該帖引起網民極大迴響，大多數都認為港妻朋友想法不對。有網民形容她是「極品」，指她已有工人幫忙照顧小朋友，批評她只想做「少奶奶」，懶理老公由朝做到晚。有網民嘲諷「ftm」應出世至今都未試過打工。有網民直指該港妻超級自私，把老公當成提款機。

婚姻輔導顧問建議先減家庭開支

《星島申訴王》訪問了從事婚姻輔導工作、兩性關係顧問曹祐謙，他就今次個案指出，當因為老公失業令家庭收入減少，而另一半又未能即時出來工作時，應先減少家庭開支，「例如不要請工人，若租屋可搬至租金較平單位，盡量去填補收入缺口，不要一下子逼老公做多份工，有可能壓力爆煲。」

曹又認為，女方可能不是懶惰不想工作，只是太長時間離開職場，根本不知道自己可以做什麼，或者需要時間調節心理，「所以雙方一定要溝通商量，不要一味埋怨對方，否則只會影響夫妻關係，甚至去到離婚地步。」

相關報道：網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表

《星島申訴王》隨時候命，你申訴，我跟進，立即whatsapp報料，或經網上報料https://bit.ly/46BuDnE

《星島申訴王》隨時候命，你申訴，我跟進，立即whatsapp報料，或經網上報料https://bit.ly/46BuDnE

最Hit
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
2026-07-01 06:00 HKT
62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快
62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快
影視圈
13小時前
世界盃2026｜比利時奇蹟反勝塞內加爾！2分38秒內入兩球逼和 125分鐘入12碼。路透社
世界盃2026｜比利時奇蹟反勝塞內加爾！2分38秒內入兩球逼和 125分鐘入12碼
足球世界
2小時前
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
家居裝修
3小時前
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
生活百科
16小時前
香港公務員據報赴台旅遊被查出有台灣籍 遭控逃避兵役獲判無罪
即時中國
8小時前
黃日華愛做演唱會嘉賓唱歌無壓力 關禮傑攜妻女現身爆曾志偉因工缺席
05:40
黃日華愛做演唱會嘉賓唱歌無壓力 關禮傑攜妻女現身爆曾志偉因工缺席
影視圈
10小時前
珍惜生命︱自殺南韓女消防員遭欺凌細節曝光 15個月內陪酒24次被要求坐兩男長官中間
珍惜生命︱自殺南韓女消防員遭欺凌細節曝光 15個月內陪酒24次被要求坐兩男長官中間
即時國際
11小時前
一號戒備信號生效
一號戒備信號生效 天文台：會在今日維持 評估是否需要在明日改發三號強風信號
社會
16分鐘前