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星島申訴王｜港女旺角餐廳遇硬闖半裸走光 惡男拒道歉反發難圖「郁手」

申訴熱話
更新時間：19:13 2026-06-23 HKT
發佈時間：19:13 2026-06-23 HKT

如廁期間若突然遭人強行闖入，定必飽受驚嚇。一名港女在網上發文控訴，指在旺角一家餐廳如廁時，竟遭一對情侶用鎖匙強行打開廁所門。事主雖已多次高聲呼叫示意，對方卻置若罔聞，導致她下半身春光乍洩。更甚者，涉事男子事後不但毫無歉意，甚至「惡人先告狀」大聲發難要求報警。《星島申訴王》其後向涉事餐廳了解，由職員親自解釋事件的來龍去脈。

據女事主在帖文中透露，事發於6月22日，她與男友在旺角雅蘭商場附近一家連鎖日式西餐廳用膳。至店舖即將打烊之際，她前往店內洗手間如廁，而該洗手間需使用專屬鎖匙方能開啟。事主表示，如廁期間門外突然有人嘗試用鎖匙開門。她大驚之下，隨即多次高聲大叫「裡面有人」，惟對方完全未有理會，繼續強行轉動門鎖。最終廁門被打開，門外正正站着一對男女；由於女事主當時未來得及穿好褲子，突如其來的舉動嚇得她花容失色。

港女發文分享在旺角餐廳如廁時，被一對情侶強行開門的遭遇。（Threads截圖）
港女發文分享在旺角餐廳如廁時，被一對情侶強行開門的遭遇。（Threads截圖）
港女在帖文中表示，涉事男子開門後不但沒有歉意，還發爛指責她。（Threads截圖）
港女在帖文中表示，涉事男子開門後不但沒有歉意，還發爛指責她。（Threads截圖）

涉事男情緒失控 企圖動手施襲

女事主整理好衣物後，隨即步出與該對情侶理論。惟涉事男子不但未有致歉，更反指不滿女事主責罵其女友，繼而「惡人先告狀」當場發難。他除了對女事主指手畫腳及大聲喝罵外，更企圖阻止事主拍攝，並多次揚言要報警處理。

據女事主描述，當時現場情況十分混亂，該名男子情緒激動，一度企圖動手施襲。幸好事主男友、涉事男子的女友及一名餐廳職員見狀合力制止，事主才免於受傷。為免事件進一步惡化及再作糾纏，事主與男友隨後匆匆離開餐廳。

事件在網上曝光後引起強烈迴響，帖文累積近40萬人次瀏覽。大批網民對事主的遭遇深表同情，紛紛留言表示：「當刻便應該報警」、「為何男人可以取得女廁鎖匙」、「單看這男人的模樣便知有問題」。事主原本未有即時報案，但聽取廣大網民的意見後，當晚已更新帖文，表示正式報警備案，同時亦在文中衷心感謝當時伸出援手的餐廳職員。

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《星島申訴王》記者就事件到訪旺角餐廳查詢，有職員透露公司已知悉情況，極度重視今次事件。事主在廁格內，為何涉事情侶仍拿到廁所鎖匙呢？店員解釋，洗手間只有一條鎖匙，懷疑女事主是等人離開時尾隨進入，並非使用鎖匙開門，所以涉事情侶便拿到洗手間鎖匙，繼而發生今次事件。

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而今次事件中，男子所作行為有沒有刑事責任？律師曹希聖表示，涉事男子闖入女廁，已觸犯窺淫罪，即使他以女朋友有需要如廁為由，但他本人根本毋須一起入內，所以已很大機會觸犯這法例，最高刑罰監禁5年。

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