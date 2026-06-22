星島申訴王 | 何文田籃球場打波 健身教練煩足2小時Sell 課程 拒絕20次不果港男喊報警自救

健身教練競爭大，為求生計唯有奇招自救。一名港男在網上發帖，講述自己日前在街場打籃球，遭到自稱健身教練的陌生人搭訕，最後被苦苦糾纏兩小時。港男陳先生接受《星島申訴王》訪問時表示，他於6月21日到何文田一個籃球場打球，途中忽然有一位自稱健身教練的陌生人上前，拍了一下他肩膊、讚賞他很有潛質，想邀請他到鄰近只需5分鐘路程的健身室參觀、教他健身。他已即時拒絕，表明「你走啦，我無錢報名」，但對方仍一路尾隨、分享自身的減肥經歷。

陳先生續指，沿路對方不理會他的拒絕，使出渾身解數推銷他。對方更提出，「我保證今日不會推銷你簽單」、「 幫你支付一個月月費都可以，都是想與你互相勉勵、共同進步」。陳先生雖再堅決拒絕，惟對方卻再叫來另外兩位女同事、令陳先生感到被監視的感覺，形容有前所未有的壓迫感。

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事主連拒廿次不果喊報警 網民：為甚麼逗留兩小時

據陳先生在帖文中形容，在他打球的兩小時內，他連續拒絕最少20次，但對方仍鍥而不捨糾纏。最後他大聲斥責該位健身教練的行為，並要求報警，對方一行人才離開。他希望透過分享這次遭遇，提醒大家遇上類似搭訕，千萬不要心軟回應，以及要留意是否被尾隨。

關於是次事件，網民認為：「很恐怖」、「幫你支付一個月，再簽約三十六個月」等。不過亦有人質疑事主，「他一開始纏你便直接離開，為甚麼要逗留兩小時？」

各行各業搵食艱難，大家對上述健身教練落力推銷、卻惹來反感的事件有什麼看法？大家在街上又遇過什麼離奇的促銷方式，歡迎留言討論。

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