星島申訴王 | Casio復古錶翻紅 號稱「勞力士平替」 $400有交易 掀全城尋寶潮

近日一款Casio復古懷舊手錶，在社交平台上爆紅。該款手錶售價不高，但部分錶面顏色與勞力士、AP等名錶相似，因而掀起全城掃貨熱潮 。《星島申訴王》走訪多間手錶舖，均表示已經斷貨，且短時間內不會返貨。直至前往尋寶勝地深水埗，始在老牌鐘錶店找到該款熱搶手錶。錶行負責人還透露，近日每天逾50人前來查問 。

有關該款Casio懷舊復古手錶的帖文，主要在社交平台Threads上瘋傳。不少網民古老當時興，四處分享配戴該手錶的照片，狂讚該系列手錶「平靚正」，只需三四百元就有交易。由於該懷舊手錶部分錶面顏色，例如Tiffany blue、煙燻玫瑰粉色等，與動輒數十萬元的名錶品牌，例如勞力士Air King、百達翡麗（Patek Philippe）Nautilus的色調相似，被網民稱為「勞力士平替」及「PP平替」。追捧效應下，令這款手錶迅速成為爆紅潮物，引來大批錶迷爭相掃貨，因而出現暫時斷貨的情況 。

相關報道：AP x Swatch $3000 戴「百萬名錶」！ 直擊排隊黨冒雨露宿搶聯名潮錶

老牌錶舖 僅剩一隻「三文魚面」

《星島申訴王》記者Elaine，曾到多間錶行查問。直至找到深水埗區一間老字號錶舖，終於在店內找到碩果僅存、俗稱「三文魚面」的橙色240E型號（AQ-240E-4A）錶。該店負責人Winky受訪時表示，該系列復古手錶最近的確大受歡迎，「很多人查詢，每天超過50人，因為之前有人在Threads出帖，吸引很多人專登來買 」。該款Casio手錶零售為港幣398元，非常親民。惟全港錶舖均已斷貨下，市民短期內恐怕難以買到心儀款式。

採訪當日，該店擠滿前來看錶和買錶的客人，部分就是為了尋找這款手錶。已退休的錶迷Sunny Boy表示，早在70年代初期，就開始買Casio第一代電子錶，感覺驚為天人。不過另一客人袁先生則認為，這錶款質感一般，與名錶無法相比，故縱然成為潮物，亦不會入手。

各位錶迷對這次Casio復古錶大熱有什麼看法呢？歡迎留言討論。

相關報道：童年回憶殺！爆旋陀螺大熱回歸熱門型號被炒賣 資深玩家睇淡：紅唔過一年