星島申訴王｜紋身青年霸坐巴士樓梯惹熱議 發帖者澄清AI圖：僅為戲弄朋友

公共交通工具本身已人多擠逼，但遇上自私乘客，則更令人氣結。有網民日前在社交平台發文，聲稱乘搭巴士時遇到極品男乘客，不但霸佔樓梯當座位，更兇神惡殺不准其他乘客前往上層。即使巴士司機開廣播要求讓開，該乘客也無動於衷。大批網民斥責自私男行為，建議即時報警處理。惟事件其後峰迴路轉，發帖者突然公開道歉，指該段巴士「經歷」，純粹以他朋友為藍本以AI創作，原意是「私人趣味創作」，簡單而言就是戲弄朋友，沒想過事件會廣受關注。

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事源日前有人在Threads發帖，聲稱放學乘巴士回家，由於是繁忙時間，下層車廂已非常擠逼。事主行至樓梯想往上層看看有否座位時，一名身穿黑衣的紋身男子坐在樓梯口位置，完全阻礙其他乘客上落。當時不少乘客要求黑衣男讓開，但對方完全不理。之後陸續有人上車，由於無法走到上層，下層變得更加擠逼。當時一名在下層的婆婆，因為站不穩想到上層尋找座位，黑衣男就刻意伸長雙腳，又將布袋放在中間，然後囂張說：「說了不可以就不可以，需要到上層的全部等一等，不要煩我。」

有人日前在網上發文公開一宗聲稱乘巴士遇上自私乘客的帖文，引起廣泛關注。(來源：Threads)

發帖者還公開圖片，見到一名黑衣青年坐在樓梯位置，聲稱他阻止其他乘客走到上層。(來源：Threads)

據文章形容，該紋身青年阻礙乘客登上上層後，還露出一臉得意的挑釁笑容。(來源：Threads)

事件愈鬧愈大，發帖者日前承認該段經歷屬AI創作，向朋友及公眾致歉。(來源：Threads)

巴士「經歷」愈傳愈廣 發帖者終認AI創作及致歉

帖文繪影繪聲地指，黑衣男當時態度甚差，眼神「超有敵意」，霸坐樓梯之餘還露出挑釁笑容，似乎想動手打人。因為擔心人生安全，事主最終沒有出聲斥罵對方云云。帖文引發網民憤怒，認為他應即時斥責其行為、找巴士司機過來處理或報警求助等，甚至稱「應該鐵拳教育」等。不過亦有人指出，該名青年或有反社會人格或暴力傾向，與他直接對罵或有危險。

惟隨着帖文愈傳愈廣，事件出現戲劇性變化。帖主發文指出，該則帖文的圖片，是他身邊認識多年的朋友，而事件內容，則是他以AI創作的素材，並非真實。他指自己一開始只當作私人趣味創作分享，沒想到意外擴散和引發大量討論，讓他朋友及網路大眾帶來困擾，為此深感抱歉。

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然而這宗虛構事件亦引發另一討論，就是乘搭巴士時遇到這類情況如何處理？《星島申訴王》查詢九龍巴士（一九三三），該公司表示，九巴重視良好的車廂體驗，是嚴禁乘客阻塞樓梯，以及禁止在巴士行駛時，在雙層巴士上層或梯級站立。當車長發現或接獲通知有乘客未有遵守，會透過車廂廣播系統作出勸喻；若有關行為影響車廂秩序、滋擾其他乘客，甚至影響行車安全，車長會在可行情況下暫停行程和尋求其他前線車務人員支援，有需要時報警求助。根據《公共巴士服務規例》，雙層巴士行駛時，樓梯是嚴禁站立及放置物品；乘客最高可被罰款2000元。