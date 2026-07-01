星島申訴王 | 北上配眼鏡平靚正？ 直擊深圳眼鏡城揭3大陷阱

港人北上消費成風，除了飲食玩樂，不少人亦會選擇到內地配眼鏡，認為「平靚正」。《星島申訴王》留意到不少港人北上配過眼鏡後，在網上評價好壞參半，有人稱讚價廉物美；亦有人大呻「中伏」，投訴配戴眼鏡後出現頭暈眼花，懷疑鏡片度數有誤。《星島申訴王》記者到港人熱門的配鏡地點，包括深圳東門及福田的眼鏡城，揭開北上配眼鏡的三大伏位。

伏位一：名牌鏡框實為高仿

記者首站到東門一間號稱獲「蔡司、HOYA授權」的眼鏡店，店內陳列著各式各樣的「名牌」鏡框。當記者詢問哪些是國際名牌時，店員介紹了精工、夏蒙等品牌，但隨後直認不諱地說「全部都是1:1。」

記者追問何謂「1:1」，店員坦言是「高仿」，並解釋因為真貨貴，沒有人會購買。記者再觀察，發現店內的雷朋（Ray-Ban）太陽眼鏡只要$280起，跟正版動輒千多元的比較，便宜了差不多一千元。

伏位二：名牌鏡片產地有誤導之嫌

鏡框真偽存疑，鏡片又如何？店內價錢牌顯示，國產鏡片最便宜只需不用30元人民幣，但若要選擇名牌鏡片如蔡司，價錢便三級跳，索價1,200人民幣。店員起初聲稱是「德國蔡司」，並強調「我們這邊授權的，保真」，當記者指內地的蔡司應該都是中國製時，店員隨即改口風承認：「都是德國的技術，但是中國有生產的廠家」，並指香港不少眼鏡店都會光顧他們做蔡司鏡片。

《星島申訴王》就此事向香港蔡司查詢，對方回覆表示，蔡司視光護理於全球設有多個生產基地，但沒有發現有香港眼鏡店從內地門店配鏡後，再取回香港銷售的普遍情況。

伏位三：需留意視光師專業資格

在驗眼環節，該店的視光師先用儀器作初步檢查，再讓記者戴上試片，整個過程僅約3分鐘便完成。期間記者詢問其專業資格，店員展示一張由國家「人力資源和社會保障部」於2009年頒發的證書，但不足十秒便匆匆收回。翻查資料，發現持有此類證書的視光師只具備驗眼資格，即量度眼睛度數，但不能進行全面的眼睛健康檢查。

記者最後在內地配了一副眼鏡，並帶回香港的眼鏡店進行檢測。結果發現，雖然眼鏡度數準確，但內地店員並未為記者量度鏡片上眼睛位於鏡片上的「瞳高」，導致佩戴時影像不夠清晰。

本港視光師可進行篩查眼疾

記者向香港註冊視光師陳敏琪了解，她解釋，自1996年起香港落實了強制註冊及紀律規管視光師專業資格，分為「第一部份」至「第四部份」註冊。現時香港大部份都是第一部份視光師，擁有此資格的視光師，需於香港理工大學修讀視光專業五年制學位課程，或是由本地認可的海外學院畢業的視光學大學生所擔任。



她指，視光學的課程內容不止檢驗眼睛度數，更涵蓋整個眼睛結構及基礎身體狀況的知識，因此能作診斷性檢查，如篩查青光眼、白內障等眼疾，並需每三年持續進修30小時才可續牌。相反，內地的視光師發牌基礎及課程年期各有不同，一般眼鏡店的視光師主要負責驗配度數，按照規定亦不可為客人進行放大瞳孔等詳細眼科檢查。

綜合而言，北上配眼鏡是否「平靚正」，實在見仁見智。大家又有沒有試過北上配眼鏡？歡迎留言分享你的經驗。