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星島申訴王｜港女遇渣男 「結婚情騙」痛失300萬 慘變人肉提款機 無錢救癌父終病逝

申訴熱話
更新時間：07:45 2026-06-24 HKT
發佈時間：07:45 2026-06-24 HKT

因為渴望愛情而盲目付出，代價可能大到難以承受。《星島申訴王》接獲一名港女申訴，指前男友不斷以結婚為由向她借錢，涉款高達300萬，但戀情未能開花結果之餘，男方更拒絕還錢玩失蹤。事主哭訴因積蓄被騙，令父親無錢做手術，最終病逝。

從事美容業的女事主蘇小姐（化名）向《星島申訴王》透露，5年前在酒吧消遣時，認識了一名陸姓男子，他聲稱自己經營買賣二手汽車生意。蘇又說，當時自己已30歲，有點心急想結婚，所以兩人很快走在一起。男友可能看穿這一點，甫拍拖就說有意成家立室，但很快就露出真面目，拍拖第三日便向她借十多萬，「本來我不會輕易相信別人，但那時不知道是他的甜言蜜語，還是我當時的心情，突然這樣鬼捂眼。」

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拍拖數天即借錢 揭發出軌決定分手

其後兩人在荃灣共築愛巢同居。關係走前了，但蘇小姐亦慘變對方的「人肉提款機」，男友前後向她借了超過100萬元，她亦對這段關係產生懷疑。這時蘇覺得要點保障，要求男友到律師樓立借據，涉及金額達到180萬元。男友同意，但之後借得更猖狂，理由亦五花百門，例如繳交商業登記費和應酬交際費等。

為了長借長有，男友堅稱自己擁有物業，賣出後便可還錢給她。另外，男友又說出甜言蜜語，指婚後會將他母親的物業，轉到蘇小姐名下。她亦因而沖昏了頭腦，繼續借錢給他。

兩人拍拖一年，蘇小姐共借了300萬給對方。直至發現男友出軌，她才清醒過來，「有一次他說被警方拘捕，問我借數萬元保釋，我便幫他，但我發現他拿錢後，當天下午就跟另一名女子去迪士尼玩。」男友借錢不還兼出軌，蘇小姐忍無可忍下決定分手。

網上公開事件 多人聲稱同受騙

更不幸的，她的爸爸這個時候不幸患上癌症，需要大筆醫藥費做手術。由於所有積蓄幾乎已借給前男友，蘇小姐便要求對方還錢，但前男友只一直拖拉，一毫子也沒有還，蘇父因此未能得到更好治療而病逝，她內疚地哭說：「我未能做到女兒的責任，爸爸便離世了。」

父親離世後，蘇小姐繼續追討前男友欠款，但對方愛理不理，最後甚至消聲匿跡。蘇於是在網上公開事件尋人，才驚覺不少人曾被前男友詐騙。有女苦主指出，陸男借錢後不肯還錢；更有男苦主表示，跟陸男合作二手汽車買賣生意期間，有人竟然私吞款項。

記者曾經以不同方法，多次嘗試聯絡陸姓男子，包括致電其個人手機，他未有接聽，留言留信息他也不覆；親自到其註冊公司位於工廈的辦公室，但單位已丟空。就算致電他的親人，亦被掛線，故一直未能與陸姓男子成功對質。

大家在生活上，有否遇過更離譜的另一半？歡迎留言討論。

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