星島申訴王 | 「橡膠蛋」搣唔爛疑似假蛋？ 專家拆解「乒乓波蛋黃」真相+教揀新鮮蛋

雞蛋是市民日常不可或缺的食材，惟近日有網民在社交平台 Threads 發文，稱在市面上買到懷疑「假雞蛋」。該網民指出，雞蛋煮熟後質感異常，甚至「搣唔爛」，形容其如同「橡膠蛋」，擔心存在食品安全風險，隨即引發網絡熱議。為拆解假雞蛋疑雲，《星島申訴王》特意在街市三個不同檔口購入湖北蛋進行對比，並邀請到雞蛋供應商「德青源」老闆楊永強（Raymond）現身說法，為市民拆解「橡膠蛋」的真正成因，更分享如何揀選新鮮雞蛋的貼士。

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實測三款湖北蛋樣本均無異樣

《星島申訴王》團隊走訪本港多個街市檔口，分別購入了三款不同來源的湖北蛋進行實測。記者將三個樣本同時以冷水下鍋煮15分鐘。煮熟後發現，雖然三隻雞蛋的蛋黃顏色略有深淺，但用手捏下去時，蛋黃均隨即散開並碎掉，質地與日常食用的烚蛋完全沒有分別，並未出現網民所形容的「橡膠蛋」異狀。

究竟「橡膠蛋」是如何形成的？雞蛋供應商德青源負責人楊永強（Raymond）指出，這種現象在任何產地的雞蛋中都有機會發生，與品質或真偽無關。他解釋，「橡膠蛋」的主要成因是雞蛋在長途運輸過程中遭遇嚴重顛簸；若在路途中不停受到劇烈搖晃，蛋白會慢慢融入蛋黃內，令蛋黃吸收了蛋白的蛋白質結構，從而產生如橡膠般的彈性。

為了證實這一理論，Raymond與記者在現場利用搖蛋器進行模擬實驗。他們將一隻正常的雞蛋置於搖蛋器中搖晃60下後落鍋煮熟。切開後發現，該雞蛋的蛋黃確實變得極具彈性，撕開時帶有顯著的橡膠質感，甚至將其扔在桌面上時，蛋黃還能像乒乓球一樣上下彈跳。

業界：製造假蛋成本遠超真蛋

對於網民擔心市面出現「假雞蛋」的疑慮，Raymond直言，製造假雞蛋的商業成本其實遠比生產真雞蛋高昂。他進一步分析，製造一隻逼真的假蛋，既要技術製造外殼，又要調配化工原料往內部灌漿。雖然物料本身的成本未必很高，但若將人工和時間成本計算在內，「估計真的要做一箱（360隻）假蛋出來，起碼要花兩天時間。」因此，在商人追求盈利的角度而言，大規模製造假蛋根本極不合乎成本效益，呼籲市民無需過分恐慌。

四款常見產地雞蛋特點

目前，市面上的雞蛋種類繁多令人眼花繚亂，記者挑選了四款常見產地的雞蛋，並請教了蛋商，比較其特點與價錢：

日本蛋（約 $3.2 / 隻）：因飼料原因，蛋黃味道比較濃郁，且腥味低，但價錢相對較貴。 泰國蛋（約 $3.0 / 隻）：由於產地天氣比較炎熱，蛋白會比較稀，整體味道較清淡。 美國蛋（約 $3.0 / 隻）：較大隻，不過蛋味相對淡身。 湖北蛋（約 $1.5 / 隻）：蛋味比較濃郁及香濃，蛋黃顏色呈橙紅色，價錢亦比較相宜。

挑選和存放新鮮雞蛋貼士

市民日常應如何挑選新鮮靚蛋並妥善保存？雞蛋供應商負責人 Raymond 分享了以下三個簡單又實用的祕訣：

1. 認清生產日期與最佳食用期



挑選雞蛋時，建議優先選擇蛋殼或包裝上清晰印有生產日期的產品。一般而言，由生產當天起計的 90 天內，均為雞蛋的最佳食用日期。

2. 購買後及時冷藏，注意擺放方向



雞蛋買回家後應立刻放入雪櫃儲存。當室溫與低溫相差超過 8°C 時，雞蛋表面便會開始「出汗」（冒出水珠），這會破壞蛋殼的保護膜，容易令內部發霉變質。此外，放入雪櫃時，應將雞蛋的尖端（小頭）向下、圓端（大頭）向上垂直擺放。這樣做不僅能令雞蛋更穩固，更重要的是能讓位於大頭頂部的氣室處於最合理的位置，維持雞蛋的「呼吸」與新鮮度。

3. 烹調進食前才清洗



不建議市民將雞蛋買回家後馬上清洗。因為清洗會洗掉蛋殼表面由母雞分泌的天然保護膜（角質層）；若清洗後沒有立刻塗上保護油，細菌極易透過蛋殼氣孔侵入導致變質。因此，在進食前或下鍋前才清洗才是最理想的做法。

大家有沒有試過遇到「橡膠蛋」情況？歡迎留言告訴我們！