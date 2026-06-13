星島申訴王 | 男方獨佔業權卻要女方出裝修兼供樓 準新娘網上求助 律師教防「人財兩空」

男女感情中，如果牽涉到金錢關係，必然引起很多爭拗。有準新娘近日在Threads上分享經歷，指跟男友準備買樓結婚，由於男方家人支付120萬首期，男友堅持層樓只寫他名，但卻要求她承擔30多萬裝修及買家電費用，且每月出9500元幫手供樓。準新娘感到非常困擾，有律師指出，如果樓契沒有名，兩人未結婚便分開的話，女方要追回所付款項將非常困難。

該名女子在帖文中表示，男友看中了一層615萬的單位，對方家人願意支付120萬首期，但該物業只會寫男友名字。本來有關安排實屬正常，但男友卻要求沒有業權的女友多些付出，例如要負責284,000元裝修費，63,800元購買電器，還要每月出9500元幫手供樓。男友又在Whatsapp中寫上「一頭家」，希望女友明白這新居她亦有份的。

相關報導：出動800無人機打造「求婚天花板」！劍橋準新娘才女現身回應男友浪漫細節

聞加名即落閘 男友疑再情緒勒索

女子認為男友的安排不公平，要求在物業加上自己名字，但男方家人立刻落閘，理由是「唔好加太多名，批按揭時會比較簡單」，未來奶奶更採取拖字訣說道：「結咗婚後先再加名囉。」當女方母親得知事件後，立即質問女兒，為何男友會做得這麼「肉酸」？

女子除要承受母親責問，男友又不斷傳來「你係咪唔信我」等信息，令女友感覺儼如情緒勒索。女子坦言並非不相信愛情，但絕不想用340,000元來證明自己有足夠温柔，亦不想每月付出9500元供款，供一個自己最後未必有份的家。

該帖文引起極大迴響，網民一面倒撐事主。有網民直接說：「無落你名一毫子都唔好出」亦有人向事主教路，如果男方情緒勒索， 就以其人之道還治其人之身，反問他「你係咪唔愛我」；更有網民表示自己做過過來人，有份支付首期和裝修費，但因物業沒有自己名字，最後一毫子都分不到。

此外有網友抽絲剝繭地分析，指男友人首期要家人支付，裝修費買電器要女友負責，每月供樓女友也要幫忙，批評「咁廢的老公不如唔好嫁。」

樓契沒名字 日後追討非常困難

《星島申訴王》就事件訪問了律師曹希聖，他指出法律上每件事都是講求白紙黑字證據，樓契上有沒有名字非常重要。如果帖文中男女結了婚，即使女方樓契上沒有名，離婚後還有機會打官司追討業權；但如果兩人沒有結婚，樓契又沒有女方名字，女方日後想追討任何金錢會非常困難。

曹律師直言，如果事主要保障自己權益，當男方要女方負擔開支，單憑在whatsapp寫上「一齊頭家」絕不足夠，最好雙方經見證人簽署契約書，說明裝修費和電器費用由女方支付，日後如賣樓的話，女方可從賣樓收益優先取回自己付出的款項，至於每月要幫忙9500元的供款，曹律師建議不要支付現金，要每月保留轉帳過數紀錄，以作日後追討之用。

至於男方母親曾安撫事主稱，待兩人結婚後才在樓契加上她的名字。曹律師說結婚後樓契加名是可以的，前提是經原本業權人同意，「男方同意後，因為層樓是按揭貸款的，所以還要得到銀行同意。」曹指加名後多了一個人還款，銀行一般都會批准，「所有持份者同意後，就要重新做一份按揭文件。」

大家有否因結婚買樓而出現金錢糾紛，歡迎留言討論。

相關報導：港女婿付$88,888禮金討好意頭 外母嫌少：人哋大陸俾幾十萬