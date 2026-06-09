星島申訴王 | 外圍集團 混入「預測市場」平台 世界盃開鑼 海量「蠱惑盤」劏客

世界盃2026揭幕戰，於香港時間6月12日（周五）凌晨3時開波。今屆決賽周球隊由32隊增至48隊，賽事亦相應加至104場。而近年興起的「預測市場」平台，將會因外圍集團混入而湧現海量與「角球」和「黃牌」等相關的「蠱惑盤」，專劏賭客。早前有媒體透過分析「預測市場」平台Polymarket160萬個帳戶自的交易數據，發現67%的利潤流向僅百分之○點一（接近二千個）的帳戶，總額接近5億美元，反映在預測市場上成功獲利的，往往是少數能掌握大量數據或內幕消息的大戶。

世界盃開鑼，加密貨幣「預測市場」平台Polymarket已成為不少年輕人的新興賭場。大學畢業不久的香港玩家Jayden（化名）表示，因投資加密貨幣，半年前首次接觸Polymarket，當時很多外國網友踴躍下注一個人工智能模型競賽的「盤口」，預測哪個AI模型勝出一次評測。他跟風存入數百元資金，下注買DeepSeek領先，雖然最終賭輸，但結識了一班外國網友，經常一起討論下注經驗。

更多相關報道：網上廣告引誘年輕人 免費娛樂藏賭局 外圍賭博滲透Meta 學生孭巨債累全家

體育迷賭到成癮 落注NBA輸大錢

Jayden是體育迷，自接觸Polymarket後，他觀賞不同比賽項目也會投注，初時「純粹是為了過癮」，未料半年間已養成有賽事必落注的習慣，上班和去廁所都要偷偷下注，投注額數百至數千元。他舉例，曾在一場電競賽事下注電競戰隊T1贏，愛隊落後時令他更加緊張，幸好T1最終險勝，獲得500多元回報。

Polymarket介面設計簡單，在兩隊對壘的體育比賽賭盤，基本是買勝或負，而且每注可以買少於一美元（約七點八港元），入場門檻極低。Jayden曾因「盲撐愛隊」輸大錢，他在NBA季後賽期間買明尼蘇達木狼對丹佛金塊勝出，事後才發現木狼當家球星受傷缺陣，「當時沒有做功課，逾千元輸清光。」

「預測市場」近年急速發展，去年交易量達640億美元，較前一年的160億美元增長百分之三百，可下注的體育項目可謂五花八門，包括足球、籃球、棒球、賽車、電競及賽馬等。

有熟悉外圍集團運作的知情人士透露，今屆世界盃決賽周球隊，由傳統的32隊大幅增至48隊，賽事總場次亦相應增至104場，表面上為全球的球迷帶來更豐富的觀賞體驗。但該知情人士說，在小組賽階段，大量「無關痛癢」的對戰，例如兩支已出局球隊的末輪賽事等，給予外圍莊家更多機會，透過在「預測市場」平台開出海量「蠱惑盤」，直接收割沉迷預測市場的賭客。

犯規領牌易造假 最易變「蠱惑盤」

該知情人士續說，看似透明、開放、由群眾智慧主導的「預測市場」平台，實際上是被少數掌握數據與內幕的大戶暗中操控。傳統賭博最常見的「讓球盤」或「總入球」，雖然也有被操控的風險，但由於涉及最終賽果，監管機構與球賽主辦方（如國際足協）的審查較為嚴格。然而，預測市場流行的「微觀事件盤」，例如「角球」、「黃牌」、「紅牌」、「越位」等，屬於比賽中細節的數據，就最易成為外圍莊家的「蠱惑盤」。

他解釋，傳統強隊對陣弱隊的比賽，不僅比分容易出現極端差距，更為外圍莊家提供了絕佳的操控空間。尤其是一些隊伍來自的地區聯賽監管相對薄弱，部分球員的薪酬水平與歐洲頂級聯賽有很大差距。外圍集團只需以相對低廉的成本，便能收買個別弱隊的球員，在特定時段「犯規」領黃牌、或故意踢出底線造就角球等。這些看似「合理」的場上行為，在傳統外圍賭盤中未必能產生巨大回報，但在「預測市場」的「微觀事件盤口」中，卻可以成為製造巨額利潤的工具。

在「預測市場」平台上，用戶以類似股票交易的方式，對「某場比賽會否出現超過五面黃牌」、「某球員會否在70分鐘前領紅牌」等題目進行下注。該知情人士舉例，當普通球迷憑着對球隊的熱愛、對新聞資訊的零散認知，便投入數百美元預測「Ａ隊對Ｂ隊的黃牌總數會否超過四個」時，與他對賭的，很可能是已買通作賽球員的外圍莊家。外圍莊家會「事先張揚」地，以大批帳戶下注暗裏已知會輸的「NO」，吸引散戶相信是AI大數據的分析而跟隨下注；但外圍莊家其實已同時大注押落表面冷門的「YES」，待結果一出，便成功收割所有散戶的注碼。

僅少數大戶贏錢 假名下注難追查

事實上，《華爾街日報》早前透過分析自2022年11月以來、在Polymarket上交易過的160萬個帳戶的數據，發現平台上67%的利潤流向了僅百分之○點一的帳戶，接近二千個帳戶總共賺了近5億美元。相關分析亦發現，能在預測市場上成功獲利的，往往是少數專業大戶，例如掌握大量數據的交易公司。根據彭博針對2025年初至2026年4月期間，所有「預測市場」平台活躍錢包分析，單看最大規模的Polymarket，就有超過十萬個帳戶，因為下注而損失至少一千美元。

科技大學協理副校長（學術發展）許佳龍直言，散戶在預測市場往往因資訊不對等下容易成為「大鱷點心」，一來大戶或關聯人士可能有內幕消息，能夠操控或早一步已知道事件發生結果；其次是預測市場上一些項目其實沒有足夠資訊可供分析，「很多項目真的估估下，賭博成分甚大。」

許佳龍認為，打假波並非今時今日才出現，而且預測市場是以應用區塊鏈技術的虛擬貨幣下注，相信有助執法機構追查。他舉例早前一名參與逮捕委內瑞拉領導人馬杜羅的美國士兵，涉嫌利用內部情報在Polymarket獲利一案，正正是透過區塊鏈紀錄被追查得到，事實上並非無法追蹤。

香港程式交易研究中心聯合創辦人蔡嘉民表示，區塊鏈本質上是一本「不可篡改的帳簿」，所有交易的時間、金額、錢包地址都永久記錄在鏈上，「只要用區塊鏈瀏覽器（Blockchain Explorer），就可以清楚看到哪個地址轉了多少錢給哪個地址，幾點幾分幾秒發生，比傳統市場更易追蹤。」

不過蔡嘉民指出，要追查的關鍵在於有關地址最終是否接觸實名認證的戶口。他舉例香港的加密資產持牌交易平台OSL或HashKey，用戶必須實名登記，「如果有人將Polymarket的資金直接轉回這類實名戶口，執法部門就能順藤摸瓜，鎖定身份。」

若涉款經過多層轉移，甚至使用俗稱「洗衣機」的混幣工具將款項打散，追查難度便大增，衍生打假波風險，「中間過程怎樣洗、用甚麼技術技巧，決定了最終能否追蹤到源頭。」他不諱言，外界常有「倖存者偏差」，只看到被捉到的案例，「其實有好多個案隱藏了，根本捉不到。」

有關外圍集團如何製造「蠱惑盤」劏客的詳盡報道，請留意今期《東周刊》。

更多相關報道：AI演算操控賠率 聊天機械人助宣傳 外圍莊家「有殺冇賠」 港人20年輸2500億