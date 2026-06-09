星島申訴王 | 親述在家分娩細節及出世紙出生地點之謎 Danny媽：已申請2萬新生嬰兒獎勵金

在家出世的初生男嬰Danny，日前終於取得出生證明。Danny媽媽關小姐接受《星島申訴王》訪問時，詳細講解在家分娩的細節，包括用蒸汽消毒金屬鉸剪，曾先生負責為Danny剪臍帶等。她並回應Danny出世紙上有關出生地點的寫法，更透露已經申請由政府一次性發放的$20,000新生嬰兒獎勵金。

在家分娩對環境衛生有極高要求，關小姐表示家中常備急救箱，箱內的急救用品已事先消毒處理，並於限期內使用，例如消毒紗布、消毒藥棉等。用於接觸傷口的用具，必先事先消毒。其他器具，例如清洗傷口包，則選擇一次性已消毒的；金屬剪刀則選擇專用的器皿，並持續加熱 10分鐘以上，以蒸汽消毒。

她更分享在家分娩經驗，整個生產過程，雙方必須緊密溝通、互相扶持，接生人士必須有敏銳的觀察力，隨時留意分秒間之變化，產婦也必須信任對方的判斷和指示。寶寶出生後，接生人士要確保寶寶的氣道沒有阻塞，呼吸脈搏正常、對外部刺激有反應，然後進行清潔、保暖，最後交給媽媽抱抱及餵初乳，並密切監察產婦的情況。她續稱，Danny出世後，由曾先生親自剪臍帶，形容當時感覺一家人十分親密、互相照應、互相協調，雖然不知道寶寶開眼看見的第一人是誰，但接生的，一定是第一個看到寶寶降臨世上的人！

在家分娩出生登記 出生地點為詳細地址

不少網民也對Danny出世紙上的出生地點有興趣，關小姐則指，在家分娩的出生登記，出生地點一欄為出生的詳細地址，例如：香港xx街xx號xx大廈xx樓xx室。而入境處在審批過程中，會口頭詢問小孩出生的詳情，要求提供相關證據。入境處亦向她們二人強調基因測試結果為有力的佐證。她們提交證據後，入境處人士更家訪觀察一下小孩的出生地點，最後填寫相關表格及繳費便完成登記手續。

關小姐更坦言，在申請Danny出生登記的同時，她們更已一併申請由政府一次性發放的$20,000新生嬰兒獎勵金。

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婦產科醫生：在家分娩風險極高

這次事件，令市民關注到在家分娩的生產選擇。Danny爸爸曾先生曾解釋，堅持在家分娩是不希望伴侶生產時，其他醫療人員看到伴侶的私處，更引用相關學術論文，證明在家分娩的風險並無明顯高於醫院生產。

婦產科醫生方秀儀回覆《星島申訴王》，表示在家分娩的風險其實極高：一旦產婦出現產後大出血或者難產等問題，若無醫生和藥物介入治療，大人和嬰兒或將出現生命危險。

過去四年 僅8宗在家分娩案例

據香港入境處的資料顯示，在過去四年合共只有8宗選擇在家分娩的個案，其中2023年最多有4宗。除了Danny父母外，也有藝人選擇在家分娩，例如本地藝人鍾嘉欣、台灣歌手Ella等等。

《星島申訴王》聯絡到四孩爸爸阿Bob（林盛斌）和三孩媽媽梁芷珮（Christy）分享他們對於在家分娩的看法。阿Bob表示安全最重要，他的4個小朋友都是在公立醫院出世，認為醫院醫療配套齊全最安全，從未考慮在家分娩的選項。

曾經在加拿大居住的梁芷珮表示，雖然知道加拿大有產婦選擇在家分娩，但自己絕對會選擇在醫院生產，身邊亦無朋友選擇在家分娩。

在家分娩後 需辦理手續

根據香港法例第174章《生死登記條例》第7條，父母須在嬰兒出生後42天內，向出生登記處辦理登記。如果在香港計劃在家分娩，必須需要完成什麼程序和手續？根據入境事務處規定， 父母必須親自前往金鐘生死登記總處，填寫和提交 《在家自行分娩出生聲明書》，並提供充分的證據證明嬰兒是在香港、由該母親產下（例如當時在場證人的聲明、相關醫療證明等），在入境處接納後才會批出出世紙。

大家又會不會選擇在家分娩呢？歡迎留言討論。

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