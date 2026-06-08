星島申訴王 | 彈珠機易成癮變賭博陷阱 實測$100 僅換兩包薯片及杯麵

香港近年掀起「彈珠機」熱潮，彈珠機店開到成行成市，部分以貴價獎品作招徠，以至被指含有賭博元素；民政及青年事務局正檢視牌照規管，並就相關措施諮詢立法會。《星島申訴王》記者Elaine，日前到葵涌廣場一間彈珠機店了解情況。店內供彈珠友換領的獎品除有貴價動漫模型、毛公仔和迷你相機，還有鮑魚、日本瑤柱和海參等名貴海味。

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100元換700粒彈珠 30分鐘玩完

Elaine從未試過玩彈珠機，她當天嘗試以港幣100元預算，就看看能玩多久及換到什麼獎品。該店用100元可以換到700顆彈珠，但以每部機每局最少用5顆彈珠計，其實也很快玩完。彈珠機玩法其實十分簡單，每局遊戲投入彈珠後按開始鍵，之後就會出現獎勵倍數；這時玩家向後拉動手柄，彈珠會飛入遊戲區，只要彈珠進入閃燈區域就會得分。投入的珠愈多，倍數愈大，一旦中獎獲得的分數就越多。

Elaine只用了30分鐘就玩完700顆彈珠，取得18分，換到兩包薯片和一盒日本杯麵。究竟18分距離兌換名貴海味大獎有多遠？若以Elaine這天所花的時間和預算，並假設她的技術和運氣，繼續玩下去都是差不多的話，她最少要用多超過12個小時，花費2555元，才有機會換到海味大獎。

變相賭博模式或成癮

究竟玩彈珠機有什麼秘訣？被店舖老闆稱為「彈珠女王」的熟客阿婷表示，她玩了彈珠機幾個月，贏了三萬多粒珠。她的心得就是「不要心急，要慢慢玩，因為技術和運氣都很重要。」阿婷說，玩彈珠機主要想放鬆情緒，亦曾換過海味等獎品，有穿着校服打彈珠機的學生表示。每次大概玩100元，家人沒有因此責罵。來自台灣的客人陳先生則說，來玩只是打發時間，並不是想換大獎。

根據香港《賭博條例》第148章，經營有獎娛樂遊戲須領有「有獎娛樂遊戲牌照」，允許獲授權的店鋪提供獎品，獎品價值上限為300元，同時不得提供現金獎勵。由於彈珠機已成為熱潮，社會各界開始關注這種店舖，會否造成「變相賭博模式及成癮」問題。民政及青年事務局正檢視有關牌照規管，例如加入有關沉迷成癮的警告、加強巡查等，並就進一步的規管措施諮詢立法會。

無論彈珠機或夾公仔機，都應以娛樂為主，不要過度沉迷。大家又有什麼意見？歡迎留言討論！

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