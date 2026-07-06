星島申訴王 | 平價不鏽鋼餐具「錳」超標隨時食壞腦？ 一滴即現形 實測食用級304 316不鏽鋼煲

網上不時有報道指平價不鏽鋼廚具容易釋出錳元素，對身體尤其是腦部中樞神經造成危害。為了辨別家中不鏽鋼廚具是否屬符合食用級別，有人會在網購平台購買「不鏽鋼檢測液」自行檢測，聲稱只需要將檢測液滴在不鏽鋼廚具上，若檢測液轉為紅色，即代表該廚具並非食品級別的304或316不鏽鋼，顏色越深代表所含的有害「錳」含量越多。

這些「不鏽鋼檢測液」是否有用？《星島申訴王》記者從內地網購平台購買了幾款聲稱達食品級的不鏽鋼廚具，以「不鏽鋼檢測液」進行實測，再訪問化學系博士及神經科專科醫生，拆解錳元素的健康迷思。

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記者實測5款不鏽鋼匙羹

記者首先用5款不同的不鏽鋼匙羹作測試，滴上不鏽鋼檢測後後，其中4款不鏽鋼匙羹上的溶液迅速轉為粉紅色。我們再將不鏽鋼檢測液滴到另外3款不同的不鏽鋼廚具，分別出現不同的顏色變化。若按照產品說明書解讀，若檢測液轉為紅色，代表餐具屬於「不合格」的不鏽鋼餐具。

記者其後將檢測結果發送給售賣不鏽鋼廚具的淘寶商家查詢，惟對方拒絕承認有關結果，並回應指：「我們產品經過專業機構檢測，確認是304系列，不接受消費者自行使用檢測液的檢測結果。」

化學博士：靠顏色深淺辨別不準確

《星島申訴王》邀請了福建中學 （小西灣）兼港大化學系博士蕭健樂老師，講解「不鏽鋼檢測液」是否有效。蕭老師測試後解釋，這些試劑通常含有酸性成分，當酸性液體接觸到不鏽鋼的金屬表面時，會產生化學反應，會轉變成肉眼所見的深色或紅色，但僅憑變色來分辨其是否屬於食品級系列不鏽鋼廚具，其實並不可靠，而且溶液變色的深淺受許多外在因素影響。



至於這些溶液能否檢查到不鏽鋼廚具是否錳元素超標？他表示，若用這類試劑檢測只能作定性檢測，即只能大約得知某種物質（如錳）是否存在於不鏽鋼廚具中，若想判斷具體含量有多少或是否含量超標，單靠顏色深淺是無法科學判斷，必須用實驗室的專業儀器才能準確地作出檢測。

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消委會教路認識不鏽鋼數字

事實上，購買不鏽鋼廚具並非靠一滴溶液來判別，而是要看清其鋼材編號。香港消委會過去曾提醒市民，不鏽鋼廚具上通常會顯示一組3位數字，例如200、300及400 等，這其實是美國鋼鐵學會（AISI）的分類法，用以標示不鏽鋼中鉻、鎳及錳的比例含量：

300系列： 特點是鎳（Nickel）含量較高，防鏽與耐腐蝕能力極強，因此非常適合作為日常煮食及盛載食物的器具（如常見的 304 及 316 型號）。304不銹鋼：含18%鉻、8%鎳（又稱18/8）；部分含18%鉻、10%鎳（18/10）；316不銹鋼：含18%鉻、10%鎳，另加鉬，耐鹽性更佳，售價較貴。

400系列： 其含鎳量為三個系列之中最低，又被稱為「18/0」鋼材。以常見的430型號為例，它含有約18%鉻，但鎳含量近乎零。由於缺鎳導致其耐鏽能力較差，在日常生活中主要被用於製造刀叉等一般餐具。

200系列： 雖然成本較低，但其「錳」含量極高，防鏽力亦最差。由於過量攝入錳恐會影響人體神經系統，因此一般不用作製造食用器皿。

醫生：長期攝入過量錳可傷大腦神經

到底劣質不鏽鋼器具釋出的「錳」對人體危害有幾大？神經科專科醫生盧文偉解釋，錳本來是人體健康所必需的微量元素之一，但如果長期攝取或接觸過量，最主要的危害是損害人體的神經系統。

盧醫生指出，慢性錳中毒的臨床症狀與柏金遜症相當類似，患者會出現持續手震、動作遲緩、手腳不協調、平衡力變差等情況。在沒有明顯誘因下，患者情緒亦會轉差、注意力難以集中，若是小朋友攝入錳元素超標，則會出現學習或行為異常。

他提醒市民若懷疑長期使用了來源不明、質量欠佳的劣質廚具，必須密切留意身體是否出現上述提及的早期神經系統警號。一旦發現症狀持續或有惡化跡象，應盡快考慮求醫並接受詳細的臨床評估。

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