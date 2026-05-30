星島申訴王｜「國安號」氣球首次長洲升空為飄色巡遊護航 體現文化安全說好香港故事

被列入「國家級非物質文化遺產」的長洲太平清醮，每年吸引數萬人登島觀賞飄色巡遊、搶包山等傳統文化活動。今年活動更添新意，警務處國家安全處的「國安號」宣傳氣球首次在長洲升空，為飄色巡遊護航；警方派出大量警力維持秩序，確保活動順利及安全進行，守護巿民，亦加深市民對總體國家安全觀中「文化安全」及「社會安全」的認識，並向遊客說好香港故事。

跨部門聯手部署 展現社會安全統籌力

今年太平清醮定於佛誕正日（24日）舉行，今年有超過5.1萬人次往來中環及長洲，當日早上警方已於中環渡輪碼頭派駐人手，不時有警員於各出入口巡邏及提示渡輪服務安排；長洲警區人員、機動部隊聯同消防處、醫療輔助隊及民安隊等多個部門在長洲展開跨部門聯合行動，警方在島上安排警員於各主要路口及巡遊路線轉角處，架設鐵馬及封條，確保人流暢通。

現場所見，警方在中環碼頭對開接駁公共交通的馬路口加派人手，回應旅客查詢及疏導人流；巡遊期間，警員亦確保巿民可以順利安全觀賞飄色巡遊，氣氛平和有序。居港澳洲人Florent形容：「香港非常安全，氣氛很酷及平和，今天大家都掛上笑臉。」居港英國人Steve亦讚賞：「今日有過萬人在島上，完全在良好秩序控制中，警方做得很好。」居港半世紀的外籍婦張太表示，每年都來長洲太平清醮與朋友相聚，認為警方安排有序，「警察都很好，安排得很好」。

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首度加入國安飄色 文化安全深入民心

今年飄色巡遊的最大亮點是首度加入國安元素，活動主題為「飄色同行，國安護航」，警方於長洲家樂徑近碼頭長廊及中央廣場等地，豎立國家安全旗幟與宣傳小道具，「國安號」宣傳氣球及紀念品攤位。國家安全處處長江學禮及警務處助理處長(國家安全)郭嘉銓更親自到場，向市民派發毛巾、手撥扇，並且合照互動，與民同樂。

巡遊隊伍中，國家安全動漫畫系列主角「保安熊仔」及「安仔」乘坐「國安號」的宣傳氣球「升空」，在巡遊後排壓軸登場，氣球懸浮於半空，帶出「國家安全 人人有責」的訊息，現場觀看的民眾拍手歡迎。

助理處長(國家安全)郭嘉銓表示，今年國安處把握機會，首次將維護國家安全的元素放入活動當中，希望將國安教育融入中華傳統文化內。透過今次活動，市民可以接觸到文化安全的領域，同時明白警隊在管理大型公眾活動、維護社會安全方面的工作，亦是實踐國家安全的一個重要領域。他補充，透過飄色巡遊這種比較特別、能夠彰顯文化自信的活動來推廣國家安全，比一般展覽更加能夠突顯其重要性，亦可以接觸到更多本地居民和海外旅客，將國家安全信息帶給更多人。

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傳統文化承傳 旅客讚秩序井然

長洲太平清醮值理會主席翁志明指出，長洲太平清醮的傳統文化由早期「辟瘟疫」演變至飄色巡遊及搶包山，已成為國家級非物質文化遺產，現時仍有不少年青人願意一直傳承下去。對於警方今年加入國安元素，他表示歡迎：「警方很合作，歷年來都願意幫忙維持秩序。我們歡迎他們去宣傳，讓整個香港都知道國安法。」

來自深圳的旅客許小姐第一次參觀太平清醮，認為「每個地方都有警察看守，維持得很好。」現場氣氛感受良好，有機會更再來一次，會提早入長洲感受風土人情。

透過傳統節慶與國家安全教育的結合，警方成功將「文化安全」與「社會安全」融合傳統文化節慶當中，市民到長洲觀賞飄色巡遊，不僅能感受非物質文化遺產的魅力，更可以順道認識總體國家安全觀內涵，體會「國家安全，人人有責」的深層意義。