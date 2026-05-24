星島申訴王｜港女婿付$88,888禮金討好意頭 外母嫌少：人哋大陸俾幾十萬

結婚禮金金額，是不少情侶踏入婚姻前的考驗。有港女近日在社交平台發文大吐苦水，指其母親嫌棄未來姐夫預備的$88,888禮金太少，更透露大陸親戚結婚時禮金動輒數十萬人民幣，令她不禁質疑：「大陸平均月薪¥3,000左右，點解有咁多錢俾禮金？」中港兩地禮金的文化差異，引發網民熱議。究竟禮金要多少才算合理？《星島申訴王》就此訪問了禮策劃師 Kenson Wong，他指出禮金並無公價，雙方相愛遠比數字重要，應按彼此經濟狀況溝通決定，並建議新人多與家人商量。

$88,888禮金竟被嫌少

該名港女發帖指，姐姐快將結婚，姐夫原本打算準備$88,888港元禮金，認為數字好意頭。她曾在網上查閱資料，得知現時香港禮金中位數約為$68,888港元，因此覺得$88,888港元算得上是大體。可是，她的母親私下卻向她表示「嫌少」，令她大感不解，直接反問：「上網睇啲人都係俾咁上下喎，你賣女咩？」

事主補充，母親之所以嫌少，是因為大陸那邊的親戚結婚時，禮金經常高達幾十萬人民幣。她對此感到困惑，認為大陸平均月薪僅約¥3,000人民幣，根本難以負擔如此高昂的禮金，不禁質疑：「點解可以俾到咁多錢？」

內地禮金幾十萬？ 網民爆：婚後兩公婆一齊還

帖文引發大量網民留言討論。有人認為香港與內地的婚嫁文化存在差異，例如：「內地給十幾二十萬禮金，等於買斷個女仔，所以女方之後唔使再俾家用」、「內地好興講面子，有人借幾十萬，但結婚後要一齊還」、「內地以高額禮金代替女兒長年不在身邊的照顧費」等。

此外，也有網民指出，香港很多時候父母收取的禮金，最後還是會交還給子女，甚至有些父母明言「不收禮金」，一方面減輕新人的經濟壓力，另一方面更希望他們幸福快樂就好。

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婚禮策劃師：禮金無標準，雙方溝通最重要

究竟禮金多少才算合理？《星島申訴王》向婚禮策劃師Kenson Wong了解過，他指出，禮金源於古代的「六禮」，在現代代表了男方對婚姻的承諾、對女方家庭的尊重及感謝養育之恩，同時也展現經濟能力，讓長輩安心。

此外，禮金沒有公定價格，應視乎雙方經濟條件透過溝通取得共識，彼此相愛遠比金額重要，而華人社會多會選用諧音吉祥數字。至於某些地區出現的高額禮金現象，通常涉及面子、社會風氣及傳統價值觀的影響，藉此讓女方家庭得到一種「女兒嫁得好」的安全感。

同時，女方回禮的金額並無硬性規定，如果男方家庭傳統觀念較強，可以提前表明回禮其實是岳父、岳母給予新人的「愛心補貼」，避免產生誤解。他建議新人多與家人商量，同時兼顧雙方的文化習俗及經濟能力，保持彈性，唯有真誠坦誠地溝通，才能促進兩個家庭的融合。

另根據生活易（ESDlife）公佈「2025年結婚消費調查」的調查結果，香港2025年的禮金中位數為70,000元。

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