星島申訴王 | 逼離婚代辦退款 主題公園插隊 揭秘網購平台「閑魚」 古怪服務

網購除了衣服生活用品，原來還可以買到種種匪夷所思的服務。有網民最近列舉內地最大的二手交易平台「閑魚」，充斥著各類匪夷所思的奇葩服務，包括代客買單享折扣、代辦退款、主題樂園代排隊，甚至還有宣稱能「幫客戶逼老婆離婚」等項目。《星島申訴王》根據網民提供的線索進行關鍵字搜尋，證實相關貼文確實存在，其中以「代客買單」最受歡迎，部分服務的銷量甚至高達2,000宗以上，記者再進行實測揭秘背後的運作原理。

「閑魚」於2014年成立，平台設有中、英文版本，最初定位為二手貨物轉讓平台，但近年來，賣家發布的內容越來越多元化，甚至出現大量怪誕服務。

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代客買單成為熱門服務

「代買單」服務是熱門之一，買家能以超低折扣預訂餐廳、按摩院或電影院。《星島申訴王》記者進行實測，在「閑魚」平台上以130元人民幣的價格，購買了深圳一間熱門按摩店原價210元的療程。付款後，賣家發來一個二維碼，記者憑二維碼即可順利入場享用服務，毋須再向店家支付原價，以低價體驗消費。

「閑魚」除了中文版，還有英文版本。

「閑魚」用戶可用超低價訂購深圳的熱門餐飲、按摩或戲院等消費服務。

「閑魚」內有賣家可代辦退款。

有賣家出售長隆主題公園的免排隊快速手環。

為何賣家可以平價埋單呢？原來內地很多店舖都推行儲值卡優惠服務，例如充值10,000元額外送5,000元，有人會購買大額儲值卡，再代人埋單賺差價圖利。另外，亦有人會花時間去搜羅各大連鎖餐飲店的優惠券，再提供這類快餐店的代埋單服務，他們憑優惠券平價賣出套餐，每次賺幾毫至一元。

平價出售主題公園快證

「閑魚」內有不少人平價出售主題公園快證，有網民指賣家只是厚顏地帶你去打尖。記者嘗試聯絡賣家查詢，賣家指快證暫時只限內地的主題公園，包括港人熱門旅遊地之一「長隆主題公園」。記者深入與賣家聯繫，對方澄清並非代打尖，而是出售免排隊快速手環，以長隆主題公園為例，10項遊戲單次310元，15項遊戲無限次任玩則要750元。

事實上，快速手環是長隆官方推出的VIP服務時其中一項賣點，記者查詢過兩大旅遊網站，都有出售這種VIP套票，價錢由5,491至6,161元不等，VIP套票服務包不限時私人導遊，會陪玩陪拍照，然後客人每個景點都有免排隊服務。而閑魚網賣家則將免排隊服務抽出來獨立售賣，風險則由買家自行承擔。

「閑魚」還有很多意想不到的奇葩服務。有網友發帖稱，自己取消機票和酒店預訂後未獲退款，於是在「閑魚」尋找代辦退款，果然數天後就收到錢。他最後發現，原來代辦人偽造客人重病入院證明，甚至死亡文件，再交給旅遊網站要求退款，導致他幾乎被航空公司列入黑名單，終身不能上機，因此發帖警世，呼籲其它人不要胡亂購買相關代辦服務。

即使連夫妻關係，「閑魚」都可幫手。有網民分享成功經驗，指自己跟老婆提出離婚被拒，於是在「閑魚」找到「必定離婚」的專家，老婆最後在兩個月內簽紙離婚。原來這個所謂專家，竟然賣家找來一個精神病女子，到老婆住所進行騷擾，老婆難抵壓力寧願就範離婚。

大家如果在「閑魚」發現其他鮮為人知的奇特服務，歡迎報料給《星島申訴王》。

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