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星島申訴王 | 由幫女交功課變身美食KOL 70後港爸被指專介紹伏店：多謝留意

申訴熱話
更新時間：08:00 2026-06-26 HKT
發佈時間：08:00 2026-06-26 HKT

自稱Uncle K的四十多歲中年KOL近來在社交平台上人氣高企，IG及小紅書分別坐擁超過二十萬粉絲。他介紹的餐廳遍佈全港，由街坊小店到連鎖集團均有涉獵。然而，人氣急升的同時，相關爭議亦隨之而來。《星島申訴王》收到網民反映，指控他介紹的餐廳「伏味濃」。Uncle K接受《星島申訴王》訪問時沒有迴避，更選擇回應所有質疑。

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回應網民指控介紹伏店質疑

被指介紹的餐廳質素參差，Uncle K指多謝大家的意見。他認為，口味本來個人化，每人喜好不同，餐廳不同時期的出品也會有分別，「伏不伏真的很難說」。他舉例指，自己曾光顧一間著名的燒鵝店多年，一直覺得水準不錯。豈料，當他特意帶同拍攝器材前往打算拍攝當日，出品卻很難食。他指，即使是自己光顧多年的餐廳，都有機會「中伏」，因此難以單憑一次的體驗就斷定餐廳的好壞。

不少人亦會覺得當上foodie，是否經常有好處，可以食盡人間美食，但他坦言沒有這回事。他指，自己跟朋友拍擋合作開公司，他任職銷售，工作讓他有機會走遍香港，成為發掘美食的優勢，而他對餐廳類型亦沒有要求，無論是大排檔或是高級餐廳都會光顧，但堅持餐廳要好吃及有熱誠才會拍攝。「我會問那間餐廳的背景，問到好似三世書。在問的過程可以知道廚師或老闆有沒有熱誠，如果不好食，我都不會寫。」

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為幫女兒交功課 意外成美食KOL

Uncle K在自拍鏡頭前表現從容，但他透露，最初拍片只是為了協助女兒完成學校的剪輯功課。他憶述：「當時女兒問我如何做剪輯，我說不懂，兩父女就一起上YouTube和Google學。」學成後，為了有影片素材作練習，他們便在一次晚飯時隨手拍攝。然而，拍出來的效果未如理想，這令他心有不甘，於是開始鑽研拍攝技巧，從此踏上了拍攝美食影片之路。

起初，他害怕被同事認出，所以主要在內地社交平台「小紅書」以普通話分享。期間他發現，介紹香港美食的博主大多不是香港人，這啟發了他要為香港「主場出戰」。後來因為女兒一句「都沒人認識小紅書」，讓他下定決心轉戰Instagram，改以廣東話打入本地市場。

寄語有意入行者：貴在堅持

時至今日，Uncle K無論在Instagram還是小紅書，追隨者人數均已超過二十萬。他的事業現已不再局限於美食介紹，更曾與陳凱琳、Andy Dark等知名人士合作拍片，甚至推出了個人書籍和服飾品牌，致力推廣香港的飲食文化。他建議有志入行的人，可以在主業以外先發展興趣，再逐步將其打造成事業。他強調，建立個人品牌（IP）需要有獨特的個性與堅持，若影片質素參差，「十條影片十條都是伏，那其實沒有人會看。」

他認為成功之道在於專注：「當你專心致志做好自己的事，自然會有人主動找你合作。」他鼓勵大家要勇於實踐，因為「十個想法不如一個行動，總之先行動再說。」

《星島申訴王》隨時候命，你申訴，我跟進，立即whatsapp報料，或經網上報料https://bit.ly/46BuDnE

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