星島申訴王 | 帳戶被駭亂買末日期權 900萬積蓄瀕清袋 退休婦哀嚎：天塌下來

擁有碩士學歷、退休前曾任房地產高層的楊女士，原本堪稱「人生勝利組」，與任職IT專業人士的丈夫生活無憂，晚年生活理應安穩舒適。然而，一場突如其來的網絡盜竊，卻將她畢生積蓄幾乎一掃而空，900萬港元投資款項在短短一個半小時內化為烏有，令她痛不欲生，直呼「天塌下來了」。

出埠旅行期間失900萬 投資戶口被駭客亂賣亂買

現年接近70歲的楊女士。在過去十多年，一直使用某國際大型證券公司進行股票交易，交易的股票均為科網股，合共有900萬港元，原以為日後生活安穩從此無憂。2025年12月中旬，她與丈夫前往哈爾濱旅行，正當他們沉醉於冰雪風光之際，萬萬沒想到，辛苦大半生累積的財富，便在不知不覺間被推向懸崖邊緣。

就在他們從香港飛往哈爾濱、約四個半小時的航程期間，駭客已看準時機，悄然潛入楊女士的投資帳戶，迅速將她戶口內的所有股票，包括港幣及美金計價的股份，全部沽清。更令人震驚的是，駭客利用套現後的資金，又進行了超過30次交易，全數購入合共110萬美元的某細價股票期權。整個過程僅用了短短一個半小時，就全部輸光。

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身處哈爾濱的楊女士當時與丈夫專注於行程，未有登入投資帳戶查看，期間亦未收到證券行任何大額交易的通知。直至數日後，證券公司才致電楊女士，告知她所投資的期權已全數輸光。原本擁有近900萬港元的投資戶口，最終只剩下3萬多港元，幾乎清零。楊女士得知消息後，情緒徹底崩潰。在鏡頭前難掩悲痛，激動地說：「我什麼都東西都沒有了！一輩子的努力都沒有，簡直天塌下來。」值得注意的是，駭客使用楊女士積蓄投資是，是俗稱「末日期權」或「末日call」的極高風險投資，令楊女士的投資絕難倖免化為烏有。

股評人：末日Call勝算微 駭客透過細價股獲利

為何這類期權投資稱為「末日Call」呢？股評人陳刀仔解釋，這類「末日期權」勝率極低，往往只有1%至2%，絕大部分情況下都會變成廢紙，駭客專門選擇成交疏落的細價股期權，透過這種操作，利用客戶資金一買一賣，從而套現。楊女士無奈地表示，自己向來只買大公司的股票作投資，對期權這類高風險產品避之則吉，也從未授權任何相關交易。

令人不解的是，楊女士丈夫本身是IT專業人士，一家人向來注重網絡安全，只在住所使用自己電腦進行交易，亦安裝了專業網絡安全軟件。記者採訪當日，更即場使用網絡安全軟件，為楊女士及其丈夫的電子裝置進行掃描，結果並未發現任何木馬程式入侵的痕跡。換言之，楊女士的帳戶如何在毫無預警下被操控，至今仍是一個謎。

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網絡安全專家：帳戶疑中木馬程式被操控

前科技罪案警政顧問小組成員、目前在院校任教的港專協理副校長林森教授認為，楊女士帳戶被操控其中一個可能性，就是確實是中了木馬程式，但事主本人並不知情。專家解釋，木馬程式表面無害，但實際內含惡意，往往透過詐騙短訊或連結，誘使受害者在電腦或手機上點擊。一旦點擊，手機表面上毫無異動，所有惡意操作皆在後台執行，導致事主在不知不覺間遭第三者控制帳戶，甚至被擷取有價值的訊息用於犯案。

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證券行不接受索償請求 警方正跟進事件

面對巨額損失，楊女士向涉事證券公司求助，對方卻堅持「客戶自理」的立場。證券公司客服代表在電話中明言，只要是使用客戶的用戶名稱和密碼登入進行的交易，均由客戶自行負責，不會接受索償請求，同時建議楊女士到金融糾紛調解中心協商。涉事證券公司美國總部其後回覆《星島申訴王》，表示公司不會就個別個案評論，又強調公司注重用戶的賬戶安全。楊女士欲哭無淚，只能一直與證券公司周旋。「我只可以好像扯着衫尾咁，求他們，你們可不可以給我一個解釋？」

大律師陸偉雄指出，證券公司與銀行一般會在合約中訂明，若客戶未有妥善保護賬戶密碼，公司可免責。「如果你什麼防禦措施都沒有，那便有疏忽，屬於『無掩雞籠』。」但他認為，證券公司其實可為客戶提供更大保障。「一般來說，這麼大的交易，證券行為保障客戶權益，一定會再問客戶是否真的交易。如果沒有，我覺得這裏可能有疏忽。」

警方回覆指，已接獲楊女士報案，將案件列作「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，由將軍澳警區重案組跟進，暫未有人被捕。楊女士透露，事件經過《星島申訴王》向多方查詢和跟進後，警方早前曾到過涉事的國際證券公司，取走相關文件及資料，希望有助查出事件真相和責任誰屬。

下一集，又有一位IT專業人士賬戶被駭客入侵，損失於超過20萬元，請留意《星島申訴王》的跟進報道。

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