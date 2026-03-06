星島申訴王 | 二手平台$50賣爛鞋 遭網民恥笑 質疑垃圾桶拾獲 以為翻拍《少林足球》

不少社交平台上都有二手物品出售群組，當中出售的物品千奇百怪乜都有。把自己用不上的物品變賣，從環保角度而言原本值得支持，但如果出售的二手物品，殘舊至極兼污糟邋遢，便實在太離譜。

波鞋滿佈污漬 買家需自行清潔

最近有網民發現facebook「啟德環保斷捨離」二手群組內，有人以港幣50元出售一對（見圖）二手波鞋。從相中所見 ，整對鞋滿佈污漬，鞋面已經完全發黑，只能用充滿風霜痕跡來形容。

原帖也先置聲明，強調買家購買波鞋後需要自己清潔，最後又特別註明，對鞋牌子係Dr Hong，咦？到底是Dr Kong還是Dr Hong呢？令人摸不着頭腦，疑字物主寫錯。這個騎呢二手廣告帖文一出，立刻惹來不少網民留言恥笑，並轉發其他社交平台上接力討論。

所謂「識睇睇留言」，網民的有趣回應亦甚有亮點，包括質疑如此殘舊的波鞋，似是在垃圾桶搭獲再無本生利；部分人覺得這雙破舊鞋，十足電影《少林足球》中周星馳最初穿上那對破舊鞋。

亦有人搞笑地詢問賣家，可否用自己的穿窿底褲交換；更有網民自創mean爆金句「只恥一對毒一無二」作回應。

網民寸爆樓主：用穿窿底褲交換

不過亦有人力撐賣家，指香港是自由社會，怎樣定價是賣家自由，唔買便該收聲。

在Threads上轉發的樓主更回憶起，2020年沙田有位大叔在二手平台出售用到發黃的有線鍵盤，被恥笑後老羞成怒，憤而約網民出來打交決鬥事件，最後網上不少人食花生後都出帖抽水，成為網上笑柄。

說回這對出售的污糟邋遢二手波鞋，不單與《少林足球》星爺穿着那對爛鞋有點相似，其實法國名牌「巴黎世家」，亦曾出過爛鞋款產品，當時限量版一推出便搶購一空。香港人崇尚名牌，若果這次出售的不是Dr Hong或是Dr Kong，而是Balenciaga，別說50元，500元都應該有人出價。

如果大家在二手平台，亦曾發現有趣物品，歡迎留言討論。