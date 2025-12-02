星島申訴王｜大埔五級火「頭七」路祭 紙紮舖摺紙蓮花悼念死難者：願早豋極樂

大埔宏福苑五級大火傷亡慘重，全城哀痛。12月2日是死難者的頭七，現場分別進行佛教和道教儀式，帶領親屬路祭先人，部分人難掩激動和哀傷。 全港多個地方都舉辦悼念活動，有紙紮舖老闆表示傳統上會有祭品祭拜，但市民前往祭拜最重要是心意；九龍殯儀館也舉行悼念活動，大批市民前往現場悼念，並親手為死難者折紙鶴、金銀寶表達哀思。

除了連日來有市民陸續到現場獻花，亦有人希望透過傳統祭品聊表心意，祈求先人安息。大埔區一間紙紮舖負責人燕姐表示，市民可準備金銀衣紙、溪錢、往生錢和七言咒祭拜，「或者買一些衣包，元寶銀紙和香燭。」燕姐又說，可以燒紙蓮花給遇難者，「讓死難者潔淨身，沒有痛苦，一直往生淨土和極樂世，最基本要9朵，最多是108朵。」

紙蓮花洗清孽障 讓逝者往生淨土

市民若用傳統祭品拜祭，需要留意哪些地方？燕姐說首先點起香燭，然後燒金銀衣紙、溪錢和往生錢等，「一路燒一路叫亡魂收東西，不要到處走，你們返回自己的家吧。」燕姐希望逝者早日安息，早登極樂。



同區另一間紙紮舖負責人何女士，自行摺上一批紙蓮花燒給死難者，「我們要對位齊整地摺，摺一個起碼40分鐘，祈求他們下一世會好一點。」何女士謙虛地表示，自己不是超級有心人，「不過是想做點事，因為始終是一條人命。」何女士又建議，一般市民去拜祭死難者，有心已經足夠，「其實市民只需要清香一注，去到現場或紀念的地方，心中默念，祈求死者可以早些離苦得樂，最重要是心意。」

殯儀館禮堂供弔唁 市民得以舒緩

除了災難現場，全港還有多個地方舉辦悼念活動。位於大角咀的九龍殯儀館，邀請花藝師佈置禮堂，讓市民獻花弔唁。昨天(1日)和今天死難者「頭七」，分別進行佛教和道教的頌經，以慰死者之靈。市民黃小朋友表示，前往鞠躬後本來已打算離開，問過母親後留下來摺金銀衣紙，「都摺了挺久，半小時左右。」另一市民Ruby希望盡一點心意，「其實很多事情都很無力感，也不知道可以做些什麼，我覺得我可以做的事情，就做吧。」

籌備這次悼念活動的發起人Brian感謝各界的參與，「主要有獻花和燭光點燈，亦都有一些摺紙安排，摺金銀和紙鶴，還有摺一些蓮花紙品，主要是讓市民可以將哀傷轉化為一些行動，讓他們有一個地方可以舒緩。」而活動策劃人安靈舍的關先生稱，來參加活動的市民都是自發性，在網上散放消息後，很多街坊來幫忙，有些更是從別的區域過來，「很感謝他們，每個香港人對這件事都很用心去做，因為我們每一個香港人的心都很痛，希望大家都能夠盡快走出這個傷害。」

除了表達哀思，不少組織都已經表示可以提供免費殯葬服務，解決死難者家屬的實際需要。讓逝者安息，讓在生者走出傷痛，已經成為香港人的共同心願。