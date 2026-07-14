星島申訴王｜港女律師樓求職疑遭詐騙 「老闆」私人來電反借數萬元

求職騙案手法層出不窮。有港女在網上分享，自己在金鐘一家律師事務所求職時疑遭詐騙的經歷。她在接獲錄取通知、準備到公司簽約的早上，自稱「老闆」的人多次來電，以不同理由拖延她到辦公室報到，然後要求借錢。《星島申訴王》訪問事主還原事件，她指後續直接與事務所人事部聯絡，發現更多疑點。

事主B小姐（化名）受訪時表示，她經求職網站，應徵金鐘力寶中心一家律師事務所的會計職位。她其後收到律師事務所人事部發出的電郵，相約她6月30日面試。

面試由律師事務所的負責人A先生進行，內容與她參與過的求職面試一樣，過程十分正常，整個面試大約一小時完成，之後她便回家等候通知。她當時認為面試十分順利，因為對方已向她介紹不少入職須知和工作安排，包括有機會周六輪班工作等。

面試後數日，即7月3日傍晚，B小姐突然接獲陌生來電。對方在沒有表明身分下，知會她已獲錄取，並邀約她翌日（7月4日）簽約上班。由於她只向一家公司求職，當時未有懷疑，期間還主動確認對方是否「A律師」。

對方順水推舟在電話中自稱正是A律師，並指會繼續透過該電話號碼與她通話。對方其後不斷提出新要求，包括將簽約日期由7月4日延至7月6日。直至簽約當日早上，該名自稱A律師再以辦公室有其他人為由，要求她先在商廈大堂等候，等候他來電才上辦公室簽約。

B小姐向記者憶述，她當天在樓下大堂等候了一整個早上，對方不斷拖延時間，表明尚有他人在辦公室，不便安排她入內。其後，對方來電向B小姐提出了一個荒謬要求，聲稱「想付錢讓辦公室內的人離開，但他們不收取現金」，想請B小姐先以手機理財轉帳給他，待她簽約時，再以現金歸還。

其他相關報道：金融才俊娶富家女炫富揸遊艇玩賽車 疑設投資局利誘舊同學涉捲款逾5千萬

港女苦候一早上 疑中騙局報案

B小姐指，她聽到有關要求後便懷疑遇騙，遂假裝沒餘錢轉帳；對方卻把借貸金額由開始時數萬港元，不斷遞減至2000港元，以求成功借錢。當她表明不能幫對方轉帳付錢，對方竟發脾氣斥責她「成年人幾千元都沒有」，之後便掛線。

事後B小姐愈想愈不妥，不能分清自己是被律師勒索轉帳，還是有人盜用她求職的資料詐騙，決定到警署報案。她同時向與律師事務所的人事部查詢，對方表示A律師從沒向她借錢，但人事部又證實曾向她發出錄取通知電郵。

經過與人事部職員核實，確認電郵地址準確，但她卻從未收過有關錄取電郵，令事件更撲朔迷離。帖文在一天內錄得逾10萬次瀏覽，不少網民猜測事主誤中「猜猜我是誰」的騙案，亦有人懷疑涉事公司的內部職員或關連人員，取得求職者個人資料進行電話詐騙。惟網民都大讚事主反應敏捷、足智多謀，遇上這類事件亦沒有按對方要求轉帳，並報警處理。

《星島申訴王》獲B小姐提供、事發時自稱A律師的來電號碼，惟一直無人接聽，而隨着B小姐的舉報，有關號碼在警方防騙視伏器，亦顯示「疑似有伏」。記者再向涉事的律師事務所查詢，事務所透過電郵否認指控，並表示有人企圖冒充事務所及或有關負責人，將會向警方和香港律師會報案。

有關案件調查進度，警方回覆案件經初步調查後，列作「企圖以欺騙手段取得財產」，由西區警區刑事調查隊第一隊跟進，暫沒拘捕任何人。

其他相關報道：假學校主任入空頭支票呃退差額 學校兩周收30商戶查詢：好無奈