港人韓國旅行遺失護照 1方法解決翌日成功返港 附補領方法/文件/大使館地址+電話

外遊最怕遇到突發意外，而遺失護照絕對是一大噩夢！最近，有港人在韓國旅行期間不慎遺失特區護照，原以為行程會大受影響，惟最後成功以1方法解決，並在24小時內取得臨時旅行證返港，「只係比計劃中遲咗十幾個鐘返屋企。」到底在海外遺失護照的正確做法為何，即看下文了解詳情。

港人韓國旅行遺失護照 1方法解決翌日成功返港

近日，有網民在Threads發文，指日前到韓國旅行時意外遺失護照，隨即到中國駐當地大使館申請臨時旅行證（即「中華人民共和國旅行證」），幸好翌日成功領取並可即日返港，「前一日4pm申請臨時旅行證 ，第二日3pm就到手了，馬上買8pm機票走人」，最後也只是「比計劃中遲咗十幾個鐘返屋企。」

樓主後續分享在韓國申請臨時旅行證的過程，稱第一步要先打電話與入境事務處（+852 1868）申報，然後通知當地中國領事館處理相關事宜。

她續指，到達大使館後先領取籌號，等待途中可以準備所需文件，包括：3張護照相、 原護照及身分證副本。其後到櫃檯填寫表格，再將已填妥的表格連同所需文件交給職員。職員檢查及處理文件後會通知大約領取日期，又指臨時旅遊簽證一般都會加急處理，「佢其實講唔到第二日有無，我就直接轟過去拎都拎到。」隨後購買機票填寫資料時，亦需要使用臨時旅行證的號碼，且出入境時都必須使用傳統人工櫃檯辦理手續，不能使用自助e道。

海外遺失特區護照補領方法/步驟/所需文件

如在旅行途中遺失特區護照，第一件事就是到當地警察局報失，索取一份正式報案證明文件，並前往中國駐當地領事館申請補領旅行證件。一般而言，補辦一本全新的特區護照通常需要15工作天或以上，因此如果計劃在國外逗留較長時間，可以選擇補辦全新的特區護照。

但如果是短期旅客，並急需返回香港，領事館通常會建議申請「中華人民共和國旅行證」，作為替代護照的臨時旅行證件，能夠在回港時使用，一般辦理約需4個工作天，而加急辦理可能只需2個工作天。申請時需要出示以下文件：

警方發出的報失報告副本

填妥的申請表格

彩色證件照

護照或香港身份證副本

回程機票證明

如果對詳細程序有任何疑問，可以致電香港入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時緊急求助熱線（852）1868查詢。若沒有當地電話，也可使用WhatsApp熱線（852）1868、1868微信求助熱線、及「入境處流動應用程式」的1868聊天機械人尋求協助。

港人8大熱門旅遊地 大使館地址/電話

中國駐日本大使館

地址：東京都港區元麻布3-4-33

電話：03-3403-3388

中國駐韓國大使館

地址：大韓民國首爾特別市中區明洞2街27號2

電話：+82 2-738-1038

中國駐泰國大使館

地址：泰國曼谷鄰鈴縣的拉差當碧沙路57號

電話： +66 2 245 0088

台灣外交部領事事務局

地址：100台灣台北市中正區濟南路一段2-2號號3-5樓

電話： +886 2 2343 2888

中國駐新加坡大使館

地址：新加坡東陵路150號

電話：+65 6471 2117

中國駐英國大使館

地址：1JL, 49 Portland Pl, London W1B, United Kingdom

電話：+44 20 7299 4049

中國駐美國大使館

地址：3505 International Place, N.W., Washington, D.C. 20008, USA

電話：+001-202-495-2000

中國駐法國大使館

地址：11 Avenue George V, 75008 Paris, France

電話：+33 1 53 75 88 31

圖片及資料來源：Threads、小紅書@正在熱演

文：Y