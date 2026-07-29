熊本7.1級地震｜港人親歷熊本城400年城牆倒塌 憶述當刻腦袋一片空白：不斷有鐵枝碰撞同警報聲...

熊本7.1級地震｜日本熊本縣於昨日（28日）下午發生7.1級強烈地震，強烈震感波及九州多個縣市，目前已造成至少13人不幸罹難。有身處當地的香港旅客在「日本三大名城」之一的熊本城親歷這場突如其來的強震，面對劇烈搖晃感到極度驚慌。

港人親歷日本7.1級地震 目睹400年古跡熊本城牆倒塌

有身處日本災區的港人分享自己現正與家人逗留於熊本縣，親身經歷了這場強烈大地震，並憶述生死懸於一線的驚險瞬間。地震發生的一刻，現場情況相當混亂且觸目驚心，她當時正身處戶外，親歷擁有逾419年歷史、被譽為「日本三大名城」之一的熊本城受強震波及，並目睹圍牆的石塊崩塌下墜，同時感受到腳下的「條橋不斷喺度震」。

港人驚憶：不斷有鐵枝碰撞同埋警報聲鑽入耳仔

事主形容當刻的感受，指周遭「不斷有鐵枝碰撞同埋警報聲鑽入耳仔」。面對突如其來的劇烈搖晃與混雜的巨響，她坦言「嗰一下腦袋一片空白」。幸運的是，事主一家人最終均能化險為夷，平安脫險，順利逃過一劫。總結這次驚險經歷，事主語重心長地提醒大眾「真係要多啲訓練防災意識」。

網民紛紛祈願一切平安

帖文隨即引發網民關注及憂慮。不少網民紛紛留言為事主送上慰問，叮囑她在當地「要小心安全啊」；同時也有網民祈願災區民眾及旅客「希望一切平安啊」，展現出對日本災情的深切關心。

資料來源：9upgghost