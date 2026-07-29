熊本地震｜港人一家阿蘇火山旁見證強震「成架車喺度搖」歷劫回首３大預兆成保命關鍵

日本九州熊本縣於7月28日下午4時27分發生7.1級強烈地震。是次地震震源深度僅10公里，最大震度達到最高的7級，九州、四國及本州西部均感受到劇烈搖晃。地震發生時，有身處當地知名觀光勝地「阿蘇火山」附近的香港旅客於社交平台發文分享驚險經歷，並透露事發前曾遇到多個「預兆」的巧合事件。

熊本地震一刻！港人自駕停泊阿蘇火山口：成架車係度搖

地震發生時，有身處當地知名觀光勝地「阿蘇火山」附近的香港旅客於社交平台發文分享驚險經歷。(資料圖片)

地震發生的一刻，事主一家剛好將車輛停泊在阿蘇火山口附近，形容當時車廂中也能感受到激烈搖晃。

事主坦言，若非汽車出現故障耽誤了行程，地震發生時他們絕不會剛好處於安全的停車狀態。

事主又指，地震發生前在天空中看見形狀怪異的雲朵。

據事主描述，地震發生的一刻，他們一家剛好將車輛停泊在阿蘇火山口附近。突然，手機發出震耳欲聾的警報聲，短短幾秒後，事主形容「成架車係度搖」，感受到強烈的震動。面對突如其來的劇震，事主回憶，當時同行的胞姐落車就不停尖叫，表現不知所措的狀態。相反，現場竟有兩名外國遊客表現從容，繼續拍照。

憂火山爆發緊急撤離 劫後回想３大預兆令行程延誤

由於擔心地震會引發火山爆發，事主一家未敢逗留，迅速驅車撤離。事主在劫後回想，認為「好似地震發生前好多嘢都比緊個預兆我哋咁」，暗示大自然似乎在災難前給予了警告，並列舉了三件怪事：早上母親的水晶手機鏈突然斷裂；中午時分，原本運作正常的車輛因電池接駁位鬆脫而無法啟動；更在天空中看見形狀怪異、「好似有隻巨熊撲緊落嚟咁」的雲朵。

事主坦言，若非汽車出現故障耽誤了行程，地震發生時他們絕不會剛好處於安全的停車狀態。對於最終能夠平安度過，事主對此感到萬分感恩，並祈求熊本縣能早日度過難關。

《星島頭條》亦成功聯絡到事主，他表示目前一家已前往位於熊本東面的大分市，目前市況大致平靜，未見有特別情況。

網民留言送暖：最緊要人無事

不少網民留言送上祝福，強調「最緊要人無事」，並認為事發前的種種巧合是「冥冥之中有安排」，慶幸事主一家能避過一劫。同時，有網民提醒當地「之後可能會有餘震，注意安全」。綜合網民的意見，大眾普遍對事主的平安感到欣慰，同時也對大自然的威力及種種無法解釋的巧合感到敬畏。

蘑菇雲屬地震先兆？專家澄清實為「鐵砧雲」

針對事主目擊的巨大「蘑菇雲」，其實昨日當地民眾也有類似觀察，不少網民將其與強震連結，懷疑是地殼劇烈運動引發的「地震雲」。早前已有報道，引述氣象專家分析，已對此說法予以否定。這朵外觀懾人的雲層在氣象學上稱為「砧狀積雨雲」（Anvil cloud，又稱鐵砧雲），屬於夏季極為常見的自然現象。由於日本夏季氣溫酷熱且水氣充沛，近地面的暖濕空氣受熱後猛烈抬升，形成強烈對流。當上升氣流直衝至對流層頂部受阻時，雲塊便會夾雜著冰晶向水平方向廣泛擴散，最終形成頂部扁平、形似巨型蘑菇或鐵砧的特殊外觀。

圖片、資料來源：steven_hyg＠Threads

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