日本酒店5大隱藏「地雷」！棄置舊行李箱最高可罰$50萬+監禁 3招教路回收/以舊換新

港人熱愛到日本旅遊，「血拼」過後發現行李空間不足，有人會將穿過的舊衣物直接扔掉，或是直接換一個更大的行李箱，並將扔掉的雜物遺留在酒店房間。不過，此舉有機會違反日本《廢棄物處理及清掃相關法律》，一旦被認定為「惡意棄置大型廢棄物」，最高可被處以1千萬日圓（約港幣49萬元）罰款，或5年以下有期徒刑。下文整理5個日本酒店住宿禁忌，日後前往日本旅遊入住酒店，緊記要多加留意！

日本酒店住宿5大隱藏「地雷」！遺棄大型雜物可被罰款/監禁

有旅客會將老舊或已損毀的行李箱直接遺留在酒店房間。然而，此舉有機會違反日本《廢棄物處理及清掃相關法律》

1. 隨意遺棄大型雜物（包括：舊行李箱、小家電等）

在日本，處理大型垃圾（粗大垃圾）非常嚴格且必須向政府預約及繳費。酒店並無義務、也沒有預算替客人處理這些大型廢棄物。有人會將舊衣物或鞋子帶到海外，穿過一次後便將其棄置；也有人會將老舊或已損毀的行李箱、旅行家電直接遺留在酒店房間。然而，此舉有機會違反日本《廢棄物處理及清掃相關法律》，一旦被認定為「惡意棄置大型廢棄物」，最高可被罰款一千萬日圓（約港幣49萬元），或5年以下有期徒刑。至於酒店方面，有權透過訂房平台或直接向住客追討「廢棄物處理費」及行政手續費。

2. 浴室染髮破壞設備

為了打卡拍照好看，有旅客會到藥妝店購買染髮劑，並在酒店浴室自行染髮。不過，日本的酒店多採用一體成型的塑膠模組化浴室（Unit Bath），這種材質一旦沾染染髮劑的化學色素，容易滲入洗手台、浴缸和地板縫隙中。由於普通清潔劑無法有效清除這些頑固污漬，酒店需要聘請專業清潔公司使用特殊藥劑處理，甚至要更換整個洗手台或浴缸。酒店方面可向旅客追討有關的「特殊清潔費」或「設備賠償費」等，費用由數萬至數十萬日圓不等。

3. 禁煙客房吸煙

日本酒店大多設有禁煙房或吸煙房，如果入住禁煙房間，一旦被酒店發現吸煙（包括電子煙），甚至是有殘留的氣味，均有機會被收取「特別清潔費」與「營業損失賠償」等。早前，有中國旅客入住北海道一間溫泉酒店的禁煙房間時，有清掃人員進入房間打掃時聞到煙味，後來經其他工作人員確認後，該名旅客承認違反規定在房內吸煙，終被罰款5萬日圓作為房間清潔費用。

4. 房間沾染難以清洗的污漬

到日本旅遊，買便利店宵夜可說是「指定動作」。然而，如在床上吃杯麵打翻湯汁、不慎倒瀉飲品，或是女性生理期曷不小心弄髒床墊，若情況嚴重到一般洗滌無法處理，酒店同樣會索取賠償。

5.私自帶走酒店非即棄物品

部分酒店房間會提供一些非即棄的用品，如印有酒店標誌的拖鞋、毛巾、風筒等。以往曾有日本酒店業界透露，許多旅客會擅自竊取客房內的物品，除了個人護理產品，甚至有人偷走電視機及空氣清新機。未經許可擅自取走屬於違法行為，嚴重者可被視為竊盜罪。

3大機場回收舊行李箱！東京/大阪/名古屋

日本3個主要機場設有行李箱回收服務，分別是大阪關西國際機場、東京成田國際機場及名古屋中部國際機場（PhotoAC）

在日本入住酒店期間，建議將所有垃圾或需要扔掉的物品放進酒店的垃圾桶，否則房務員會當成是房客遺留的失物或行李，並需要代為保管一段時間，或有機會增加酒店的營運負擔。當有需要處理大型垃圾時，可以在退房前將物品拿到前台，並向職員查詢能否代為處理。

在日本，任何最大邊長或直徑超過30厘米的物品均被歸類為「粗大垃圾」（大型垃圾），包括行李箱，丟棄時必須致電或線上預約回收大型垃圾的時間，惟此方式對海外旅客而言不太方便，以下提供3個在日本合法且較容易處理舊行李箱的方法：

方法1：主要機場回收服務

日本3個主要機場設有行李箱回收服務，分別是大阪關西國際機場、東京成田國際機場及名古屋中部國際機場，部分更為免費服務，旅客可以在乘搭回程航班前，帶同舊行李箱前往有關櫃檯處理。

大阪關西國際機場（KIX） 位置：第一航廈2樓詢問櫃枱 費用：全免 時間：24 小時營業 手續：必須出示護照及當天機票，簽署「所有權放棄書」及確認行李箱已清空即可

東京成田國際機場（NRT） 位置： 第一航廈地下1樓（B1）維修店「Riat!」 費用： 1,100 日圓（約港幣60元） 時間： 08:00-18:00 手續： 出示護照與機票辦理，店方同時提供行李箱修理服務

名古屋中部國際機場（NGO） 位置： 第一航廈3樓服務中心 費用： 1,200日圓 時間： 06:40 – 22:00 手續： 出示護照與機票辦理，店方同時提供行李箱修理服務



方法2：零售商戶「以舊換新」回收服務

如果在日本當地的實體零售店購買全新行李箱，如Bic Camera、Yodobashi Camera、唐吉訶德（Don Quijote） 或部分大型行李箱專賣店（如Tokyu Hands），可以主動詢問店員是否有「下取り（Trade-in）」服務

方法3：委託入住酒店代為處理

如果你不想將舊行李箱拿到機場，在辦理退房（Check-out）時，可以向入住的酒店前台職員查詢是否能夠代為處理舊行李箱。一般而言，處理大型垃圾的收費視酒店規定而定，一般商務或連鎖酒店的費用約為1,000至3,000日圓（港幣49元至145元）。要留意，部分較小型的酒店或民宿可能因沒有渠道而拒絕受理。

文：LW