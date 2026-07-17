日本鎌倉江之電「1000形」舊列車退役！因《男兒當入樽》成旅遊熱點 47年載滿回憶 網民嘆：估唔到話冇就冇

日本鎌倉是不少香港人鍾情的旅遊熱點，而海岸線旁的「江之島電鐵」（簡稱江之電）更是必搭的經典觀光列車。近日，江之電官方宣布，服役達47年的「1000形（1001-1051號）」舊型號列車已於7月14日正式結束營業運轉。消息一出，立刻引起港日台三地旅客及鐵道迷的熱烈關注。

鎌倉江之電「1001-1051號」行駛47年功成身退

江之電官方宣布，服役達47年的「1000形（1001-1051號）」舊型號列車已於7月14日正式結束營業運轉。 (網上圖片)

網民對舊型號刊車大感不捨。 (網上圖片)

江之電早前於官方社交平台X發布公告，證實1000形「1001-1051號」已光榮退役，並發文感謝該列車：「直到最後都陪伴著湘南與鎌倉的生活，一路奔馳到底。」

這款列車於1979年12月首度登場，是江之電自1930年代以來、睽違48年才引入的首款全新製造車輛。在過去約47年的歲月裡，1001-1051號作為該系列的第一組列車，總行駛距離高達約330萬公里，相當於繞行地球超過82圈半。隨著最新款的「700形」列車陸續上線以提升服務品質，這列承載無數旅客記憶的舊型號，終於功成身退迎來退役。

港網民大嘆不捨 「估唔到話冇就冇」

告別的消息讓各地網民大感不捨。在日本，官方貼文吸引逾70萬次瀏覽，當地人紛紛留言致謝：「47年來辛苦了」、「至今承蒙您讓我搭乘及拍攝多次，真的非常感謝」。

而在香港的討論區，消息同樣引發熱議。有剛去完日本的港人感慨：「想不到才剛結束旅行沒多久，我們熟悉的那列江之電列車就已經成為歷史了」、「幸好在成為歷史之前有拍到」、「估唔到話冇就冇」。亦有計劃年底出發的網民驚訝問道：「我今年11月才要去，是有新車替代？」

不過，有心水清的網民出面派「定心丸」，指出這次退役的僅是編號1001-1051的特定列車，並非整個江之電或1000形車系消失，而接替的新車型依然會保留經典的配色，著大家毋須過份擔心。

沿線無敵海景 打卡《男兒當入樽》平交道成熱點

人氣動漫《男兒當入樽》（SLAM DUNK）於江之電「鎌倉高校前站」附近取景，每年吸引大量遊客專誠前往打卡朝聖。

提到江之電，不得不提人氣動漫《男兒當入樽》（SLAM DUNK）。其片頭曲中櫻木花道與晴子相遇的平交道，正正取景自江之電「鎌倉高校前站」附近，每年吸引大量遊客專誠前往打卡朝聖。

翻查資料，動畫中實際出現的復古列車應為「300形」，目前仍未退役，與是次退役的列車屬不同型號。不過由於300形出場需要碰運氣，不少旅客都會選擇拍攝同樣採用經典黃綠配色的1000形作為最佳「替代方案」。

撇除動漫的加持，江之電本身就是極具魅力的觀光鐵路。列車行經「鎌倉高校」至「七里濱」的臨海路段時，簡易式月台直接面對海岸，乘客可將無敵海景盡收眼底。沿線十公里的鐵路周邊，佈滿特色咖啡店與手作文創商家，非常適合花上半天至一整天漫遊。

圖片及資料來源：江ノ電【公式】、小紅書

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