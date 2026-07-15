必搶$7澳門船飛！噴射飛航單程船票優惠 香港往返澳門氹仔

準備快閃澳門的旅客注意！噴射飛航即將推出極具吸引力的限時折扣，讓大眾以超值價錢輕鬆往返港澳。這次於7月16日早上10時開搶的推廣活動，主打單程船票低至震撼價HK$7，絕對是近期前往澳門氹仔最划算的交通選擇，喜愛周末短線遊的精明消費者萬勿錯過！

7月16日 10:00 開搶

【噴射飛航船票優惠】

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噴射飛航優惠 澳門單程船票低至$7

噴射飛航推出極具吸引力的澳門船飛折扣優惠。

噴射飛航多年來一直以提供穩定、舒適及快捷的海上客運服務聞名，是來返香港上環港澳碼頭與澳門氹仔客運碼頭的首選交通工具之一。在此次盛大的限時推廣中，最受全城矚目的必定是限量搶購的HK$7單程船票，價格親民得令人難以置信。此外，若計劃與親朋好友結伴同行，只需於預訂過程中輸入指定優惠碼「TBJUL16」，二人同行預訂船票即可享低至每位每程HK$125的驚喜價格，大大降低了整體的交通成本。船艙內配備舒適的座椅與優質的服務，讓這趟約一小時的短途海上旅程更添愜意。

獨家餐券套票贈送免費上網卡

除了極致划算的淨船票優惠外，這次推廣更貼心地迎合了追求一站式高品質體驗的旅客需求，特別推出包含澳門上葡京綜合度假村MOP100餐券的超值套票，每組價格只需HK$179。旅客抵達澳門氹仔後，可便捷地前往富麗堂皇的上葡京，在度假村內的高級餐廳享用精緻餐飲，品味中西薈萃的頂級美饌。更令人感到驚喜的是，凡購買此餐飲連船票套票的旅客，還可獲得獨家贈送的AIRSIM或eSIM外遊上網卡。這項貼心安排讓旅客在澳門旅途中時刻保持高速網絡暢通，隨時隨地分享精彩的打卡照片或搜尋旅遊資訊，省卻了抵達後額外排隊購買數據卡的煩惱，讓行程規劃更加順暢無阻。

適用航線： 香港上環 ↔ 澳門氹仔

開搶日期及時間： 7月16日 早上 10:00 起

優惠賣點一： 限量搶購指定單程船票，震撼價只需 HK$7

優惠賣點二： 兩人預訂並於結帳時輸入優惠碼【TBJUL16】，票價可低至每位每程 HK$125，再送AIRSIM/eSIM

優惠賣點三： 船票連上葡京MOP100餐券超值套票只需 HK$179/組，贈送 AIRSIM 或 eSIM 上網卡

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