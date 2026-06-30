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金光飛航澳門船票買一送一！優惠價暑假適用 55分鐘直達氹仔

旅遊
更新時間：17:21 2026-06-30 HKT
發佈時間：17:21 2026-06-30 HKT

澳門一直是深受旅客歡迎的短線旅遊熱點，而金光飛航憑藉其來往香港與澳門的豪華高速渡輪服務，以穩定安全、舒適便捷見稱，早已成為大眾出遊的熱門交通選擇。為了讓旅客享受更超值的旅程，金光飛航將推出震撼的「買一送一」單程標準艙船票優惠，準備過澳門吃喝玩樂的朋友絕對不容錯過這個黃金機會！

7月1日12AM起開售
【澳門金光飛航船票買一送一】
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金光飛航船飛優惠 舒適直達澳門氹仔

金光飛航推出震撼的「買一送一」單程標準艙船票優惠。
金光飛航推出震撼的「買一送一」單程標準艙船票優惠。

金光飛航主要提供香港上環港澳碼頭至澳門氹仔客運碼頭的航線，不論是從香港出發到氹仔，還是由氹仔返回香港，全程只需約55分鐘，讓旅客能以最快、最便利的方式抵達目的地，輕鬆展開旅程。船隊特別採用來自澳洲的高速雙體客船，不僅航行過程十分穩定安全，其現代化設計的客艙更令人耳目一新。標準艙內配備了可調整的豪華真皮座椅，提供極具空間感的寬敞座位，讓旅客全程享受休閒舒適的乘搭體驗。此外，船上貼心設有免費無線上網服務，並備有各款食品、飲品及免稅商品供乘客隨時選購，滿足不同旅客的需要。

除了標準艙的超值優惠外，追求更高品質體驗的旅客，亦可了解金光飛航的頭等艙服務。頭等艙專區位於客船上層，擁有更優越的觀景視野，讓乘客盡覽沿途迷人海景。艙內巧設對座式連桌座位，非常適合結伴同行的親朋好友互動交流。除了同樣享有免費無線上網外，頭等艙乘客更可獲免費提供精緻小食及飲品，並尊享優先下船的特捷服務，大大節省到埗後的輪候時間，讓澳門之旅有個更順暢、更優越的開始。

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這次的超值推廣活動專為計劃於暑期前往澳門的旅客而設，只需在指定購票平台預訂時輸入專屬優惠碼，即可享有單程標準艙船票「買一送一」的極致折扣。優惠名額有限，有興趣的朋友記得留意開售時間，及早規劃行程並搶購心水日期的船票！

  • 優惠內容：單程船票（標準艙）買一送一

  • 專屬優惠碼：【COTAIJULB1G1】

  • 優惠開售日期：2026年7月1日凌晨12時起

  • 適用出發日期：2026年7月2日至8月31日


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同場加映：澳門噴射飛航船票限時買2送3！二人同行都著數  第3張可變免費升級券 暑假過大海必備

 

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