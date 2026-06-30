前海文旅專線「大站快線」開通！深圳灣口岸出發 ¥5直達寶安機場/蛇口郵輪中心

不少港人喜歡趁假日北上深圳消遣，當中經深圳灣口岸過關是熱門途徑之一。近日，前海全新文旅專線「大站快線」正式開通，旅客只需花費¥5，即可由深圳灣口岸直達寶安機場，途經多個熱門旅遊景點和大型商場，為大眾帶來更省時、便捷的交通選擇。

全新前海文旅專線 深圳灣口岸出發 ¥5直達寶安機場/蛇口郵輪中心

全新「大站快線（T529）」專線全長約37公里，主要沿著前海黃金海岸線行駛，提供雙向客運服務。路線起點設於深圳灣口岸公交首末站，終點為寶安機場送客平台。中途設有多個上落客點，涵蓋蛇口郵輪中心、前海石公園正門、桂灣地鐵站及寶華地鐵站等地。專線採用單一票價制度，全程收費為¥5，服務時間則由每天早上9時至晚上8時，每日來回方向各有8班車開出。

全新文旅專線串聯南山、前海及寶安區

前海地區近年積極發展其長達68公里的海岸線，並成功引入多項國際級文化旅遊設施，例如前海冰雪世界、灣區之眼書城、歡樂劇場，以及備受關注的「K11 ECOAST」等項目。此專線的開通，有效串聯了南山、前海及寶安，旅客在口岸過關後無需再進行繁複的車輛轉乘，即可輕鬆直達前海石公園欣賞著名的日落美景，或是前往蛇口郵輪母港乘搭各條海上航線，大幅提升了出行的便利度。

前海文旅專線「大站快線（T529）」

營運時間：每日9am-8pm；雙向各開出8班。

發車時刻表：9am、10:30am、12pm、2pm、3:30pm、5pm、6:30pm、8pm

票價：¥5，全線實行一票制。

資料來源：深圳前海＠微信公眾號