Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

必搶$1澳門船票！金光飛航震撼單程優惠 來往上環及氹仔/暑假適用

旅遊
更新時間：17:14 2026-06-26 HKT
發佈時間：17:14 2026-06-26 HKT

金光飛航船票優惠｜去澳門的大好機會來了！踏入暑假旅遊旺季，金光飛航為旅客帶來極震撼的限時澳門旅遊快閃優惠，讓大眾以超低價錢暢遊澳門。由6月29日早上10時起，旅客即可搶購低至HK1的金光飛航單程船票，更有「加HK1送teamLab超自然空間門票」的破天荒推廣活動，絕對是7.1假期及暑假出行的不二之選！

6月29日10:00開搶
【金光飛航船飛｜低至HK$1優惠】
>>按此預訂<<

澳門旅遊優惠！金光飛航船票+夢幻teamLab展覽

金光飛航推出震撼價船票優惠。
金光飛航推出震撼價船票優惠。

前往澳門度假，選擇合適的交通工具至關重要。金光飛航自啟航以來，一直為旅客提供往來香港與澳門之間的豪華高速渡輪服務。其船隊擁有現代化的雙體客船，船程僅需約60分鐘，為乘客提供舒適、快捷且平穩的航行體驗，是旅客前往澳門路氹等熱門地區的首選交通方案。

抵達澳門後，其中一個必訪的打卡景點絕對是澳門 teamLab 超自然空間。這個享譽全球的沉浸式藝術展覽，完美融合了尖端科技與創新藝術，創造出令人嘆為觀止的光影互動空間。不論是尋找親子好去處的家庭、熱愛拍照打卡的情侶，還是結伴同遊的朋友，都能在這裡發掘無盡驚喜，留下難忘的暑假回憶。是次推出的獨家優惠，巧妙地結合了便捷的過境交通與超人氣景點，讓旅客以極低成本享受高質素的澳門兩日一夜或即日來回之旅。

澳門快閃優惠詳情

【金光飛航船飛｜低至HK$1優惠】
>>按此預訂<<

  • 限時優惠期 (預訂期)： 2026年6月29日10:00 至 7月5日23:59

  • 優惠一：HK$1 限量單程船票

    • 香港上環往返澳門氹仔單程船票低至 HK1/位（原價HK242/位），名額有限，先到先得。

    • 使用日期：2026年6月30日至8月15日

  • 優惠二：2人同行＋HK$1送teamLab門票

    • 2人同行單程船票，加 HK1即送澳門teamLab超自然空間門票及AIRSIM/eSIM一張，超值價HK163/位（原價 HK$530/位），日夜航及七一假期均適用。

    • 使用日期：2026年7月1日至7月31日

  • 優惠三：專屬優惠碼全單折上折

    • 結賬時輸入優惠碼【CT29JUN】，全單即減 HK71！2人同行單程船票配合優惠碼後，低至HK126.5/位起，並獨家贈送 AIRSIM/eSIM。

  • 乘船地點資訊：

    • 香港上環：香港港澳碼頭（上環干諾道中200號信德中心三樓）

    • 澳門氹仔：氹仔客運碼頭

    • 航行時間：約55分鐘（實際船期以官網公告為準）

  • 更多澳門全線折扣： 於「澳門體驗優惠總頁面」預訂全線澳門產品滿 HK500享82折（最高減HK100）；全線美食產品滿 HK600減HK100。

>>按此預訂<<

 

同場加映：$45市區直達深圳灣口岸！環島中港通推慶回歸車票優惠 北上單程激減

 

 

最Hit
何文田華欣閣住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
00:38
何文田華欣閣住宅電拖把起火 消防救出4人 其中1女送院不治
突發
5小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
8小時前
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
21小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
00:59
九龍灣運動場六旬男管工遭鋪瀝青工程車輾斃 建築署：即時全面暫停翻新工程
突發
54分鐘前
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
01:34
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
社會
7小時前
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
影視圈
4小時前
慈雲山兩蜥蜴「比武」嚇煞途人 愛協擒獲
00:39
慈雲山兩蜥蜴「比武」嚇煞途人 愛協擒獲
突發
5小時前
收工注意︱天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響
社會
3分鐘前
Save Lily｜非常父母指少年庭頒布幼子Danny36個月保護令 由社署代為看管
01:47
Save Lily｜非常父母指少年庭頒布幼子Danny36個月保護令 由社署代為看管
社會
3小時前