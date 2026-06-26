必搶$1澳門船票！金光飛航震撼單程優惠 來往上環及氹仔/暑假適用

金光飛航船票優惠｜去澳門的大好機會來了！踏入暑假旅遊旺季，金光飛航為旅客帶來極震撼的限時澳門旅遊快閃優惠，讓大眾以超低價錢暢遊澳門。由6月29日早上10時起，旅客即可搶購低至HK1的金光飛航單程船票，更有「加HK1送teamLab超自然空間門票」的破天荒推廣活動，絕對是7.1假期及暑假出行的不二之選！

澳門旅遊優惠！金光飛航船票+夢幻teamLab展覽

金光飛航推出震撼價船票優惠。

前往澳門度假，選擇合適的交通工具至關重要。金光飛航自啟航以來，一直為旅客提供往來香港與澳門之間的豪華高速渡輪服務。其船隊擁有現代化的雙體客船，船程僅需約60分鐘，為乘客提供舒適、快捷且平穩的航行體驗，是旅客前往澳門路氹等熱門地區的首選交通方案。

抵達澳門後，其中一個必訪的打卡景點絕對是澳門 teamLab 超自然空間。這個享譽全球的沉浸式藝術展覽，完美融合了尖端科技與創新藝術，創造出令人嘆為觀止的光影互動空間。不論是尋找親子好去處的家庭、熱愛拍照打卡的情侶，還是結伴同遊的朋友，都能在這裡發掘無盡驚喜，留下難忘的暑假回憶。是次推出的獨家優惠，巧妙地結合了便捷的過境交通與超人氣景點，讓旅客以極低成本享受高質素的澳門兩日一夜或即日來回之旅。

澳門快閃優惠詳情

限時優惠期 (預訂期)： 2026年6月29日10:00 至 7月5日23:59

優惠一：HK$1 限量單程船票 香港上環往返澳門氹仔單程船票低至 HK1/位（原價HK242/位），名額有限，先到先得。 使用日期：2026年6月30日至8月15日

優惠二：2人同行＋HK$1送teamLab門票 2人同行單程船票，加 HK1即送澳門teamLab超自然空間門票及AIRSIM/eSIM一張，超值價HK163/位（原價 HK$530/位），日夜航及七一假期均適用。 使用日期：2026年7月1日至7月31日

優惠三：專屬優惠碼全單折上折 結賬時輸入優惠碼【CT29JUN】，全單即減 HK71！2人同行單程船票配合優惠碼後，低至HK126.5/位起，並獨家贈送 AIRSIM/eSIM。

乘船地點資訊： 香港上環：香港港澳碼頭（上環干諾道中200號信德中心三樓） 澳門氹仔：氹仔客運碼頭 航行時間：約55分鐘（實際船期以官網公告為準）

更多澳門全線折扣： 於「澳門體驗優惠總頁面」預訂全線澳門產品滿 HK500享82折（最高減HK100）；全線美食產品滿 HK600減HK100。

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