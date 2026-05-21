Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港機場快綫車票低至$8！香港站單程必搶限定快閃優惠 暑假期間適用

旅遊
更新時間：19:21 2026-05-21 HKT
發佈時間：19:21 2026-05-21 HKT

隨著暑假旅遊旺季臨近，前往香港國際機場的交通需求大增。香港機場快綫推出前所未有的電子票震撼優惠，當中香港站單程票極限量只需 HK$8，讓旅客以超低成本展開愉快旅程！

5月22日 10:00 開搶
【香港機場快綫電子票】
>>按此搶購<<

香港機場快綫電子票 快捷掃碼免排隊

香港機場快綫推出前所未有的震撼優惠。
香港機場快綫推出前所未有的震撼優惠。

機場快綫向來以快速、準時見稱，是眾多旅客的首選。旅客透過網上平台購買機場快綫電子票後，只需在入閘機前輕輕掃描專屬 QR Code 即可直接過閘，完全省卻了在櫃檯排隊換領實體車票的寶貴時間。這對於攜帶大型行李或趕赴航班的旅客而言絕對是一大福音。加上本次車票使用期限長達三個月，完美涵蓋整個暑假檔期，旅客可更具彈性地規劃海外行程。

快閃優惠！香港站限量單程票$8

在票價方面，這次快閃活動絕對誠意十足。青衣站、九龍站及香港站的單程及來回車票均提供低至 75 折的激抵折扣。其中以香港站單程票最為吸睛，極限量名額只需 HK$8（原價 HK$120），折扣力度相當驚人。即使未能搶購到 HK$8 的極限量車票，其他站點的價格同樣極具吸引力。例如青衣站來回車票折後只需 HK$98，平均每程低至 HK$49，大大減輕了外遊的整體交通開支。

買車票送驚喜 限量加送護膚體驗裝

除了車票本身的實質價格折扣外，平台今次更聯同國際知名護膚品牌帶來額外驚喜。購買指定機場快綫車票的旅客，即可限量獲贈 L'Occitane en Provence 杏仁感官免費體驗套裝（價值 HK$109）。這份精緻的禮品包內含多款皇牌產品，包括杏仁沐浴油 6ml (2件)、緊實美膚油 4ml (2件) 及緊膚乳 6ml (2件)，讓旅客在舟車勞頓的旅程後也能享受優質的肌膚呵護。套裝更附送滿 HK$500 減 HK$50 禮券一張，實用價值極高。

【香港機場快綫電子票優惠】
>>按此搶購<<

  • 開售時間：2026年5月22日 10:00 至 5月28日 23:59

  • 車票使用期限：2026年5月22日至 2026年8月19日（涵蓋暑假期間）

  • 車票價格

    • 香港站：單程 HK$90（原價 HK$120 / 另設極限量 HK$8）；來回 HK$161

    • 九龍站：單程 HK$79（原價 HK$105）；來回 HK$146

    • 青衣站：單程 HK$55（原價 HK$73）；來回 HK$98

  • 護膚品換領詳情：L'Occitane 禮品套裝換領期至2026年6月30日，須於指定門市換領。

 

同場加映：澳門來回船票低至$28！金光飛航必搶優惠 週末/假期/夜航同價

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
社會
7小時前
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
影視圈
6小時前
金秀賢被冤枉？︱韓警申請拘留《橫豎研究所》金世義 證金賽綸生前錄音為AI造假
02:06
金秀賢被冤枉？︱韓警申請拘留《橫豎研究所》金世義 證金賽綸生前錄音為AI造假
即時國際
5小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
3小時前
00:54
沙田乙明邨六旬漢廚房墮樓亡 揭事發前曾與21歲子為升學開支爭執拉扯
突發
9小時前
李泳豪再揭鼎爺近況 爆爸爸隱身內幕：要靚仔先見人 預告將於TVB以外平台亮相？
01:42
李泳豪再揭鼎爺近況 爆爸爸隱身內幕：要靚仔先見人 預告將於TVB以外平台亮相？
影視圈
9小時前
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
樓市動向
14小時前
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
2026-05-20 16:58 HKT
「結界級」暴雨狂炸新界北！最癲畫面一帖睇：沙頭角街頭驚現活魚游街 街坊：已經係災害程度｜Juicy叮
00:34
「結界級」暴雨狂炸新界北！最癲畫面一帖睇：沙頭角街頭驚現活魚游街 街坊：已經係災害程度｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮
北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮
時事熱話
10小時前