香港機場快綫車票低至$8！香港站單程必搶限定快閃優惠 暑假期間適用

隨著暑假旅遊旺季臨近，前往香港國際機場的交通需求大增。香港機場快綫推出前所未有的電子票震撼優惠，當中香港站單程票極限量只需 HK$8，讓旅客以超低成本展開愉快旅程！

5月22日 10:00 開搶

【香港機場快綫電子票】

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香港機場快綫電子票 快捷掃碼免排隊

香港機場快綫推出前所未有的震撼優惠。

機場快綫向來以快速、準時見稱，是眾多旅客的首選。旅客透過網上平台購買機場快綫電子票後，只需在入閘機前輕輕掃描專屬 QR Code 即可直接過閘，完全省卻了在櫃檯排隊換領實體車票的寶貴時間。這對於攜帶大型行李或趕赴航班的旅客而言絕對是一大福音。加上本次車票使用期限長達三個月，完美涵蓋整個暑假檔期，旅客可更具彈性地規劃海外行程。

快閃優惠！香港站限量單程票$8

在票價方面，這次快閃活動絕對誠意十足。青衣站、九龍站及香港站的單程及來回車票均提供低至 75 折的激抵折扣。其中以香港站單程票最為吸睛，極限量名額只需 HK$8（原價 HK$120），折扣力度相當驚人。即使未能搶購到 HK$8 的極限量車票，其他站點的價格同樣極具吸引力。例如青衣站來回車票折後只需 HK$98，平均每程低至 HK$49，大大減輕了外遊的整體交通開支。

買車票送驚喜 限量加送護膚體驗裝

除了車票本身的實質價格折扣外，平台今次更聯同國際知名護膚品牌帶來額外驚喜。購買指定機場快綫車票的旅客，即可限量獲贈 L'Occitane en Provence 杏仁感官免費體驗套裝（價值 HK$109）。這份精緻的禮品包內含多款皇牌產品，包括杏仁沐浴油 6ml (2件)、緊實美膚油 4ml (2件) 及緊膚乳 6ml (2件)，讓旅客在舟車勞頓的旅程後也能享受優質的肌膚呵護。套裝更附送滿 HK$500 減 HK$50 禮券一張，實用價值極高。