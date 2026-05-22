長洲太平清醮外激罕路線攻略 隱藏海景打卡位 馳名茶記港式串燒 潮嘆招牌髒髒撻

長洲太平清醮將至，島上節日氣氛漸濃。每年農曆四月，飄色巡遊、搶包山、平安包祈福等傳統活動陸續展開，整個小島彌漫着獨特的節慶氣息。這段期間，不少市民及遊客專程乘船前往，希望親身感受這項國家級非物質文化遺產的熱鬧場面。其實，在太平清醮前夕，都可以在節日氛圍下享受長洲的悠閒時光。今次就跟大家了解醮儀習俗以外的食玩路線，由小眾打卡點、登山觀景，到茶餐廳經典、港式串燒及主題咖啡店，整合一條適合一日遊的參考路線。

優美秘景日韓風情打卡點 小釜山／北瞭亭／東灣海濱及籃球場

長洲最為人熟悉的打卡點，離不開東灣沙灘、碼頭長堤或北帝廟一帶。但如想避開人潮，尋找一個寧靜且充滿異地風情的取景位置，位於碼頭附近的鍾錫熙護老院傍小路是理想選擇。此處的地形及海景與韓國釜山海岸小徑相似，近年被攝影愛好者稱為「小釜山機位」。該處視野開揚，可望見石堤、漁船及遼闊海面，配合天然海風及光影變化，輕鬆拍出簡潔而具層次感的照片。由於此路段並非主要遊客路線，即使在太平清醮期間，人流亦遠比東灣或北帝廟一帶稀少，適合想靜靜取景的攝影人士。

具體路線指引：

由長洲碼頭出發，沿中央廣場方向，經海傍街的食肆及商店，在鍾錫熙護老院的外牆旁邊轉入小路。沿路前行至「28號」標示門牌，右轉再步行約數十級石階，即可抵達拍攝位置。由鍾錫熙護老院定位出發約需三分鐘。

離開鍾錫熙護老院海傍後，可沿路繼續往上行。不少遊人處常只會留在海邊拍照，其實只要再往前走，會是一個更開揚的北瞭亭。北瞭亭是一個處於半山的小型觀景亭，視野毫無遮擋，可俯瞰整個長洲，由東灣沙灘、南氹灣以至對岸的港島及南丫島都可進入眼簾。太平清醮期間，長洲天氣普遍穩定，黃昏時分登山更可觀賞日落及海面餘暉，光線柔和，適合拍攝風景或人像。建議讀者可將北瞭亭設定為上午行程的首站，因登山需要一定體力，完成後再進餐，會比飽腹上山更為舒適。

具體路線指引：

由上文提到的「28號」標示門牌繼續沿石階上行，途中路徑清晰，經過數個轉彎位及林蔭路段，步行約十五至二十分鐘即可到北瞭亭，沿途設有少量長椅可供休息。

完成登山及觀景後，可沿路折返至東灣一帶。東灣為長洲最具規模的沙灘，水清沙幼，向來是泳客及日光浴人士的去處。除沙灘外，毗鄰的籃球場亦成近年備受關注的打卡熱點。以沙灘為鄰的籃球場，藍色的地面，背後則是無盡海景，場地線條簡潔，構成日系校園氛圍。無論是拍攝球員動態、朋友合照，還是單以球場作背景的人像照片，都別具風格。由於位置開揚，光線充足，建議可在下午時分到訪，光線從海面反射，柔和而不刺眼。

由東灣籃球場繼續沿海濱前行，會發現一道通往海邊的石階樓梯。因樓梯位置較隱蔽，因而被網民稱為「隱世樓梯海景位」。該位置勝在可作低角度拍攝，前景為石階及欄杆，中景是海面，背景有天空及遠處山勢，建議可坐在石階上或站立於樓梯中段，以廣角鏡或手機的超廣角模式，一次過收入三種元素，合照或獨照皆宜。

另一個值得停留的打卡點，是一間粉紅色外牆的小屋，只要於東灣後前行，到「J&J Water Sports Center」旁邊。粉紅色外牆小屋，充滿度假及熱帶島嶼的感覺，又跟海景及藍天形成對比，色彩鮮明，適合拍攝半身或全身人像照。

具體路線指引：

可以導航軟件或地圖應用程式中搜尋「J&J Water Sports Center」，即可找到準確位置。該處同時是一個水上活動中心，提供直立板、獨木舟、香蕉船等水上活動。

長洲食肆精選．傳統與新派兼備 沙嗲牛肉米通／西多士／港式串燒／露營風格咖啡店

長洲美食向來以街頭小食主導，大魚蛋及芒果糯米糍幾乎是每位遊人的必食之選。想享用一頓有質素的港式茶餐，陳通記是熱選之一。陳通記位於長洲街市附近，是屹立長洲多年的茶餐廳，裝修簡樸，從早到晚都坐滿本地居民及熟客。最馳名的就是沙嗲牛肉米通！米通口感介乎米粉與河粉之間，煙韌且能掛湯；沙嗲醬花生香味濃郁，牛肉軟腍，湯底味道濃厚，獲不少食客譽為「長洲沙嗲牛的代表」。另外，西多士亦是得意之作，厚切方包蘸滿蛋漿即叫即炸，上桌時外脆內軟，配以牛油及煉奶或糖漿，甜度適中。

陳通記

地址：長洲大興堤路2號長洲市政大廈地下熟食中心13號舖

營業時間：星期二至日 07:00 – 16:00（星期一休息）

「長洲鐵漢」為新派串燒店，是少數晚間仍營業且具話題性的食肆。該店以港式串燒為主，裝潢加入本地懷舊元素，例如：舊式鐵閘、霓虹燈牌、膠椅等，營造出七、八十年代香港街頭感覺，本身就是一個小型打卡點。說得是「新派」，「長洲鐵漢」當然有搞作，流沙奶黃脆脆平安包，外型是傳統平安包，內餡為流心奶黃，即叫即炸。脆脆平安包外脆內軟，奶黃餡甜度適中，建議即買即食。除了流沙奶黃脆脆平安包及串燒外，想不到其港式撈麵是熟客心中的「隱藏之選」。撈麵即叫即煮，質感彈牙，伴以串燒同食，飽足感十足。點選兩至三款串燒，加一份撈麵即成一人晚餐。

長洲鐵漢

地址： 長洲新興街65號地舖

營業時間：星期一至日 11:00 – 20:00

若想找一個地方歇腳、整理相片或與朋友閒聊，可前往長洲內街的咖啡店Haika。該店以露營為主題，店內陳設露營椅、木箱枱、煤氣燈及帳篷等裝備，營造出野外悠閒氣氛。Haika的咖啡豆選自本地烘焙工坊，味道平衡。如不喝咖啡的話，可選擇朱古力或果茶系列。甜點方面，該店的髒髒撻值得推介。撻皮為曲奇皮，焗至金黃酥脆，內餡有流心朱古力，甜度上明顯經過調整，甜度不高，適合香港人口味，入口僅帶微甜，朱古力味濃而不膩，吸引不少遊客慕名而至。小店座位僅有約十至十二個，週末及節日期間經常滿座，建議於下午三時後到訪，避開午餐及下午茶人潮，亦可考慮外帶飲品及髒髒撻，到碼頭或海邊享用亦有風味。

Haika Coffee