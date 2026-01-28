新皇崗口岸料今年底啟用！5層未來感建築 4大升級重點 5分鐘通關/連接地鐵綫路

新皇崗口岸預計在2026年年底落成啟用，5層高的口岸大樓採用「未來式」設計風格，現時主體結構已封頂，而外牆及內部裝修的施工進度理想。本文整理新口岸4大特色，包括港深首度實施的「合作查驗、一次放行」模式、連接地鐵交通配套等，詳情即睇下文！

新皇崗口岸料今年年底正式啟用！5層「未來感」設計建築

新皇崗口岸於2019年正式啟動重建。早前，民建聯到達新皇崗口岸視察，表示樓高5層的口岸大樓規劃極具未來感，現時主體結構已封頂，而外牆及內部裝修工程的施工進度理想，同時有望於今年年底完工並正式啟用。

新口岸4大升級重點！採取「一次放行」模式5分鐘通關

據民建聯稱，口岸大樓內部規劃每層均設有出入境服務，日後可供跨境巴士及私家車過關；設計中亦預留空間，供未來兩地地鐵線路在此接駁轉乘，類似羅湖口岸的模式；同時首次在深圳實施「合作查驗、一次放行」模式，港人日後只需憑回鄉證即可過關，預計每日通關人流達20萬人次。

1. 節省時間：縮短通關時間

旅客以往需要多次上下車、分段排隊過關，而新口岸將會首次在深圳實施「合作查驗、一次放行」模式，取代原有的「兩地兩檢」，實現「在香港坐車直達，直接過關」。民建聯選委界議員陳恒鑌提到，新口岸設90個櫃台檢查檢件，實行模式類似澳門與珠海之間的做法，如旅客前往內地時，只需使用回鄉證進行拍卡或人臉識別，隨後驗核指模，即可完成查驗。整個過程只需排一次隊，較現有模式更為快捷，通關時間將從原來半小時左右，大幅縮短為5分鐘左右。

2. 交通方便：連接5大地鐵線路

目前港人經皇崗口岸到深圳，可以乘搭深圳地鐵7號綫前往深圳各區。新皇崗口岸落成後，預計將會連接深圳地鐵7號綫及港鐵北環線支線等5條線路。其中，北環線主線接通現時的屯馬線和東鐵線，從錦上路站，經新設的凹頭站、牛潭尾站、新田站，再透過新設的古洞站跟現時落馬洲線接通；支線則從新田站，經過新設的洲頭站、河套站，終點是深圳新設的皇崗口岸站。

此外，保安局局長鄧炳強及運輸及物流局去年5月在立法會回應議員提問時，稱會參照深圳灣口岸模式，安排各種本地公共運輸服務（包括專營巴士、專線小巴及市區、新界和的士車隊的士），滿足旅客往來新皇崗口岸的交通需求。

3. 全日通關：維持24小時通關

皇崗口岸是深港唯一實行24小時旅檢通關的大型陸路口岸，而新口岸亦會沿用24小時全日通關模式，方便兩地市民隨時往返圳及香港。

4. 吃喝玩樂：直達商場/景點

深圳地鐵7號綫貫通福田、羅湖及南山等多個深圳熱門區域，新口岸落成後，旅客可以乘搭地鐵直達多個商場及景點，包括筍崗站萬象食家、太安站喜薈城、洪湖站KK TIME、黃木崗站筆架山公園、皇崗村站福田水圍夜市等。

圖片來源：民建聯、Aedas

文：LW