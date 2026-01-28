Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新皇崗口岸料今年底啟用！5層未來感建築 4大升級重點 5分鐘通關/連接地鐵綫路

旅遊
更新時間：15:45 2026-01-28 HKT
發佈時間：15:45 2026-01-28 HKT

新皇崗口岸預計在2026年年底落成啟用，5層高的口岸大樓採用「未來式」設計風格，現時主體結構已封頂，而外牆及內部裝修的施工進度理想。本文整理新口岸4大特色，包括港深首度實施的「合作查驗、一次放行」模式、連接地鐵交通配套等，詳情即睇下文！

新皇崗口岸料今年年底正式啟用！5層「未來感」設計建築 

新皇崗口岸於2019年正式啟動重建。早前，民建聯到達新皇崗口岸視察，表示樓高5層的口岸大樓規劃極具未來感，現時主體結構已封頂，而外牆及內部裝修工程的施工進度理想，同時有望於今年年底完工並正式啟用。

新口岸4大升級重點！採取「一次放行」模式5分鐘通關

據民建聯稱，口岸大樓內部規劃每層均設有出入境服務，日後可供跨境巴士及私家車過關；設計中亦預留空間，供未來兩地地鐵線路在此接駁轉乘，類似羅湖口岸的模式；同時首次在深圳實施「合作查驗、一次放行」模式，港人日後只需憑回鄉證即可過關，預計每日通關人流達20萬人次。

1. 節省時間：縮短通關時間

旅客以往需要多次上下車、分段排隊過關，而新口岸將會首次在深圳實施「合作查驗、一次放行」模式，取代原有的「兩地兩檢」，實現「在香港坐車直達，直接過關」。民建聯選委界議員陳恒鑌提到，新口岸設90個櫃台檢查檢件，實行模式類似澳門與珠海之間的做法，如旅客前往內地時，只需使用回鄉證進行拍卡或人臉識別，隨後驗核指模，即可完成查驗。整個過程只需排一次隊，較現有模式更為快捷，通關時間將從原來半小時左右，大幅縮短為5分鐘左右。

2. 交通方便：連接5大地鐵線路

目前港人經皇崗口岸到深圳，可以乘搭深圳地鐵7號綫前往深圳各區。新皇崗口岸落成後，預計將會連接深圳地鐵7號綫及港鐵北環線支線等5條線路。其中，北環線主線接通現時的屯馬線和東鐵線，從錦上路站，經新設的凹頭站、牛潭尾站、新田站，再透過新設的古洞站跟現時落馬洲線接通；支線則從新田站，經過新設的洲頭站、河套站，終點是深圳新設的皇崗口岸站。

此外，保安局局長鄧炳強及運輸及物流局去年5月在立法會回應議員提問時，稱會參照深圳灣口岸模式，安排各種本地公共運輸服務（包括專營巴士、專線小巴及市區、新界和的士車隊的士），滿足旅客往來新皇崗口岸的交通需求。

3. 全日通關：維持24小時通關

皇崗口岸是深港唯一實行24小時旅檢通關的大型陸路口岸，而新口岸亦會沿用24小時全日通關模式，方便兩地市民隨時往返圳及香港。

4. 吃喝玩樂：直達商場/景點

深圳地鐵7號綫貫通福田、羅湖及南山等多個深圳熱門區域，新口岸落成後，旅客可以乘搭地鐵直達多個商場及景點，包括筍崗站萬象食家、太安站喜薈城、洪湖站KK TIME、黃木崗站筆架山公園、皇崗村站福田水圍夜市等。

圖片來源：民建聯、Aedas

文：LW

同場加映：深圳2026年5大新商場！羅湖萬象匯/小梅沙海濱/寶安百貨城 無縫接駁地鐵站

最Hit
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
政情
3小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
21小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
18小時前
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測易襯又舒服：做個健康地雷妹！限時買1送1+滿額即減
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測舒服唔刮腳 全線賣斷貨 官方：努力加單中！
生活百科
21小時前
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
影視圈
7小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT
金價再破頂 大行睇6000美元 美匯急挫兼美軍演習刺激 歐洲最大資管「棄美換金」
金價再破頂 大行睇6000美元 美匯急挫兼美軍演習刺激 歐洲最大資管「棄美換金」
投資理財
5小時前
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
影視圈
6小時前
04:13
星島申訴王 | 1米長鱷龜被棄元朗魚塘變「食魚巨獸」 專家勸勿當寵物養：幾乎無天敵！
申訴熱話
8小時前
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
22小時前