日本7-Eleven新增寄存行李服務！24小時營業/近400間門市 ¥500/日起寄存行李箱/背心/BB車 附預約教學

港人平常愛到日本旅遊，不過部份旅遊熱點如新宿、梅田等地方的寄存行李儲物櫃經常爆滿，令到大家入住酒店前或退房後甚為頭痛。最近ecbo cloak寄物平台帶來好消息，與日本全國378間7-Eleven門市合作提供寄放服務，¥500/日起可寄存行李箱、背包、BB車等，以後24小時都能隨時隨地寄存行李，玩得更加盡興！

日本7-Eleven新增寄存行李服務！24小時營業/近400間門市

旅遊時登記入住前或退房後帶着行李逛街顯得麻煩，不少遊客會選擇將行李寄存在投幣式儲物櫃，不過部份旅遊熱點的儲物櫃經常爆滿，令旅客甚為不便。最近寄物平台ecbo cloak宣佈與日本全國共378間、涵蓋東京、大阪、京都、北海道、福岡等26個都道府縣的7-Eleven門市合作提供寄放行李服務，令旅客可24小時隨時隨地寄放行李，安排行程時更具彈性。

¥500/日起寄存行李箱/背心/BB車 附預約教學

ecbo cloak採取按件、按日計費，分為兩個尺寸收費，最長邊於45cm以下的小型物品，如背包、手提包等，每件收費¥500/日（約$25港元）；最長邊超過45cm以上的大型物品，如行李箱、嬰兒車、樂器等，每件收費¥800/日（約$40港元）。雖然日本7-Eleven大多為24小時營業，但實際寄放與取回仍以該門市的服務時間為準，預約時可一併確認。如非24小時營業的門市，超過當日營業時間作第2日計算；24小時門市以跨日後作第2日計算。

預約7-Eleven寄存行李教學：

先下載ecbo cloak手機app，登入後輸入地點 揀選可用的7-Eleven門市 輸入寄放及取回行李的日期、時間、寄存數量及類別 閱讀及確認細則後點選剔號，便能以信用卡結賬 前往已預約7-Eleven門市，職員拍攝行李作記錄後便完成寄存

文:RY

資料及圖片來源:ecbo cloak