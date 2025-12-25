港人北上塞爆羅湖口岸？大批旅行團旗幟人流「堪比春運」 內地網民震驚：完全没路走

每逢長假期，不少市民都會選擇外遊或北上消費。今年聖誕節連同週末的長假期，大批香港市民選擇北上，導致陸路口岸人潮洶湧。其中，羅湖口岸在聖誕節（25日）當日早上已錄得逾4.8萬出入境人次，有內地網民形容現場「人山人海」，情況「堪比春運」。

羅湖口岸場面墟冚 北上旅行團塞爆大道

根據入境處數字，昨日（24日）已有126,712名香港居民經羅湖口岸北上。至今早（25日）10時，再有超過21萬港人出境，當中逾15萬人次經陸路口岸前往內地。不少身在深圳的內地網民在社交平台「小紅書」上發文，分享羅湖口岸的墟冚情況，展示了口岸被香港旅客「逼爆」的震撼畫面。

從內地網民上載的圖片及帖文可見，羅湖口岸及連接橋上擠滿了準備過關的人潮，當中不少是跟隨旅行團的香港旅客，人群中冒起一枝枝帶團導遊的旅行團旗幟。有網民以「深圳羅湖口岸現狀」為題發文，驚訝地表示：「應該都是聖誕節要北上的香港遊客吧？」，並加上了「一張圖證明我見過人山人海」的標籤。另一名網民則形容現場情況為「羅湖口岸即便這個點都還是人山人海，過橋還得停住等放行」，顯示人流極度密集，需要實施人流管制措施。帖文亦引述其他在場人士的留言，指「過關都還算順利，出來嚇壞了，地下完全沒路」。

內地網民熱議：風水輪流轉

這一波北上人潮引發了網民的熱烈討論。許多留言對口岸的擠迫情況感到震驚，直呼「太恐怖了」、「比過年厲害」，甚至形容為「堪比春運」。有網民點出，這種現象反映了兩地居民旅遊模式的轉變，感嘆「真的是風水輪流轉，十幾年前是我地去香港，現在是香港人返大陸。」亦有網民認為這是「大灣區經濟繁榮」的象徵，笑言「香港假期有人，大陸假期又有人，深圳輸不了。」形成兩地「互相去對方的城市玩」的有趣局面。



圖片來源：港漂Amy、獨寵福祿娃的港漂土豆媽創業日記、雨天的书＠小紅書