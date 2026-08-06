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晨光追擊│「光輝歲月」朝氣勃勃

晨操動態
更新時間：16:26 2026-08-06 HKT
發佈時間：16:26 2026-08-06 HKT

距離開季尚有一個月，晨課當然比較平淡，今朝出跳馬不多，比較矚目是黃智弘回防操馬。

「優才」黃智弘跳兩段，精神飽滿，出腳順滑俐落，末段增速亦反應唔差，老馬尚有兩嘴。「舉步生風」拍「支付之父」跳兩段，同樣助手，前駒戴頭罩，墜手起勁但唔心急，力度愈見充沛，馬身亦收靚，論態有八、九分勇，後駒神態威武動作瀟灑，毛色又夠油潤，保持極佳進度。

「光輝歲月」助手跳一段，從容不迫走過，落腳既輕又有力，朝氣勃勃饒具好感。「快活英雄」戴頭罩由助手跳一段，步幅開得好闊又夠急勁，表現精神爽利，身色亦對辦。

「馬馳登」戴頭罩由助手跳一段，少許急口用暗力拉實，身壯神態活躍，神采奕奕有好感。「全能勇士」戴頭罩由助手跳一段，細細隻動作靈活，步輕協調性愈來愈好，持續進步。

「巴閉精」戴頭罩由助手跳一段，愈來愈收斂快慢由人，出腳夠咬地有彈力，相當省鏡。「笑傲江湖」戴頭罩由助手跳三段，逐步加速好反應，神情專注步順開揚，力度尚算唔錯。

「錶之翠河」戴頭罩由助手跳一段，韁口敏感小心翼翼操控，毛色油潤，身收壯扎實。「添開心」戴頭罩由助手跳一段，重口馬一貫急勁，全程捉實人馬角力，神態可以步穩有力。

「應龍飛影」戴頭罩由助手跳一段，落腳整齊有力，灰馬身實淨，淡定唔急試得好。「孤風潛影」戴頭罩由黃智弘跳一段，外觀尚算不差，但力水一般之餘，仲係急躁情緒無改善。

威利金箭展現朝氣

「威利金箭」含枚俯首，落腳穩力貫注。
「威利金箭」含枚俯首，落腳穩力貫注。

「威利金箭」戴頭罩由助手跳一段，含枚俯首，落腳穩力貫注，展現朝氣，狀態易操起。

兆文

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