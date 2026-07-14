沙田早晨│方廄四駒大圈試積極

雖然第五度成為冠軍練馬師，不過方嘉柏未有放鬆手腳，事實上為今次參戰馬準備之時還未知道稱王，一眾戰馬自然磨拳擦掌，今朝加課更顯得殺氣騰騰，「勝利君子」、「葳莉非凡」、「精彩勇將」及「棒棒糖」均到大圈加課，而前三駒更指定黃智弘出任替工主試。

天下寵兒阿廖昅到實

「天下寵兒」今朝在機坪圈熱身時候，廖康銘全程在欄邊睇實一樣肉緊。

「天下寵兒」服役三季跑過廿六次，獲一W十P成績，屬於易位難贏一類，不過季中轉投廖廄之後一再有好表現，但由於尚未交代，即使臨近收咧仍狂操猛練，期間廖康銘更親身出試，今朝練者雖未有親操，不過馬匹在機坪圈熱身時候，全程在欄邊睇實一樣肉緊。

勇者無敵韋達落柯打

今朝「勇者無敵」出試前韋達向鞍上人教路極具睇頭。

「勇者無敵」未知全心減分或刻意試韌力，前仗跳程跑谷草一哩，留到包尾並於直路外疊追只負兩個多馬位，上仗轉跑泥地一哩更考驗氣量，又再次留後，直路在馬群中遲遲才望空但也追近，今仗落五班跑谷草一哩不容輕視，而今朝出試前韋達向鞍上人教路更極具睇頭。

笑必勝阿黎跟出跟入

「笑必勝」今朝雖只到內圈踱步，卻一樣見黎昭昇跟出跟入。

「笑必勝」初出跑田草千二得第六輸三個身位，再出增程跑千四遇上變化地大敗，今仗轉場角逐谷草，加上早於二月十三日曾渡江試谷閘，全程外疊跟跑走勢唔差，今仗分分鐘由蟲變龍，睇埋今朝雖只到內圈踱步，卻一樣見黎昭昇跟出跟入，分頭十足大冷門值得吼捧。