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內圈捕影│「紅錢到」心火旺盛

晨操動態
更新時間：15:15 2026-07-14 HKT
發佈時間：15:15 2026-07-14 HKT

大多參戰馬今朝到內圈出試，有甚多勇馬出現，現將操練報導如下。

「駟跑得」助手踱一圈，目光銳利，神生步爽活力充沛，馬身實淨毛色油潤，老馬保養出色。「紅錢到」助手踱一圈，一貫急口，沿途捉到實心火旺盛，谷起雞公頸好醒神，持續見好神采奕奕。

「浪漫老撾」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚力度貫注，身壯色潤外觀省鏡。「先到先得」助手踱一圈，馬身無瘦仍壯，神態活潑火氣未減，走勢硬朗有彈力，體力充沛勇況依然。

穿甲戰鷹運步如輪

「穿甲戰鷹」力度充足暗火湧現，論態一直出色。
「穿甲戰鷹」力度充足暗火湧現，論態一直出色。

「凝聚美麗」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，出腳輕爽力度充足，馬身夠壯好實淨，火氣好狀態對辦。「穿甲戰鷹」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色潤澤，論態一直出色。

「勁好運」助手踱一圈，依然身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，展現朝氣上佳水準。「興馳千里」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，馬身好靚好壯，神態生猛雙目有神，勇態未見低落。

「逍遙騎士」助手踱一圈，全程擔高頭走相當神氣，步順力雄火氣充裕，馬身扎實外觀靚，未見走樣。「小霸王」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神色活躍火氣極之充裕，老當益壯。

謝鋒

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