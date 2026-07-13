沙田早晨│「光年程祥」阿游落隧道

游達榮上季開倉贏三十六W，今季成績大致保持，目前取得三十五W，看煞科戰五駒都是餐士馬，大有機會取得士哥，甚至起孖超越上季，其中「光年程祥」最要看好，今朝出跳神態威武弗到震，而且阿游緊張到不得了，跟出跟入不在話下，甚至落埋隧道底接馬。

日馳千里拍跳勁到爆

今朝「日馳千里」試跑原本落後廄侶「愛飛豪俠」五、六個馬位，最後居然追上尚要反先。

昨日是姚本輝六十九歲生辰，結果勝出「東方寶寶」賀壽，今次煞科戰有望乘勝追擊，因為「日馳千里」上仗僅負雖敗猶榮，今次捲土重來強敵已去贏面壓一，睇埋今朝試跑更無得挑剔，原本落後廄侶「愛飛豪俠」五、六個馬位，最後居然追上尚要反先，非常勇猛。

勁好運阿廖努力親操

廖康銘今朝全朝僅試「勁好運」，充份顯示對此駒如何重視。

廖康銘雖然失落冠軍寶座，不過今季成績無得挑剔，成為練馬師「三哥」，更連番在大賽揚威，包括贏出打吡及冠軍一哩賽，成功非僥倖，阿廖除了部署出色，另一原因係夠勤力，去到最後一次賽事今朝仍操馬，而且全朝僅試「勁好運」，充份顯示對此駒如何重視。

精益大師航哥大細超

今朝「精益大師」課前葉楚航向鞍上人教路。

來到終極煞科戰，大多練馬師報好多馬上陣，葉楚航唔例外，並幸運地有五駒獲正選，能否贏馬要跑過至知，不過「精益大師」及時回勇，今次更適逢弱組值得看好，而今朝出跳航哥顯得極之大細超，課前向鞍上人教路，卻未有這樣對待同時段出跳的「寫我其誰」。

步風雷添開心有睇頭

「步風雷」和「添開心」今朝出跳表現出色，，課後伍鵬志更到大閘口接馬。

伍鵬志季尾手風轉順，已連續四次賽事取得進帳，剛戰更梅開二度，馬圈向來跟紅頂白，殺得性起之下，伍廄馬有追捧必要，尤其係「步風雷」和「添開心」，事關今朝在六點鐘出跳同樣表現出色，前駒神閒氣定，後駒好火好力，課後伍鵬志到大閘口接馬亦係另一啟示。