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內圈捕影│「翠紅」佳態保持

晨操動態
更新時間：15:30 2026-07-13 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-13 HKT

由於大多戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多。

「翠紅」助手踱兩圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊咁靚，毛色油潤充滿光澤，佳態保持體力充裕。「繼往開來」助手踱一圈，馬身壯到不得了，目光銳利，神生步爽充滿霸氣，勝後更進一步。

「棒棒糖」助手踱兩圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又爽勁，大半程岳高頭走現朝氣，抖夠操足仍勇。「天下寵兒」助手踱兩圈，目光銳利，神生步爽充滿朝氣，身靚皮光玉滑，走勢譽滿欄邊。

「葳莉非凡」黃智弘踱兩圈，輕鬆完成步順爽勁，馬身仍壯毛色潤澤，火力保持旺盛，弗到不得之了。「時時開心」助手踱兩圈，淡淡定走過，不慌不忙愈見淡定，馬身做得更靚更實淨，確認踏上正軌。

家樂寶駒有進無退

「家樂寶駒」神情專注目光如炬，神色活躍火氣又好。
「家樂寶駒」神情專注目光如炬，神色活躍火氣又好。

「先到先得」助手踱一圈，神態極之活潑，全程小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，仍在爭勝水平。「家樂寶駒」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，灰馬身靚全身肌肉，神色活躍火氣又好，有進無退。

「勁爽」助手踱兩圈，步挺開揚貫注力足，神態暢旺火氣唔錯，馬身飽滿無瘦，能力一般但狀態好。「華麗再贏」助手踱兩圈，步姿爽朗有彈力，毛色好靚好悅目，神態愈見活躍，不斷進步勇況十足。

謝鋒

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