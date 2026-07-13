晨光追擊│「維港智能」持續態勇

本季最後一個試跑日，安排出跳的參戰馬尚算不少，當中不乏勇馬，現將操練報導如下。

「友愛心得」戴頭罩由助手跳一段，聚精會神走勢爽勁力足，馬身結實毛色潤澤。「過關勇士」戴頭罩由希威森跳兩段，步伐輕快力度不弱，祌態對辦具備爭勝水準。

「合夥飛馳」戴頭罩由何澤堯跳兩段，年紀大了唔再狂野，步穩淡淡定神態理想。「極速滿貫」助手跳一段，姿態好輕鬆，細細隻身紮實毛色靚，神態亦對辦。

「香港神駒」戴頭罩由艾道拿跳兩段，動作瀟灑，展步俐落神態暢旺，細馬身又夠壯。「勁好運」戴頭罩由廖康銘跳兩段強勁，清風送爽完成，馬身好壯好實淨，朝氣勃勃長期吸引。

「勇敢巨星」戴頭罩由何澤堯跳兩段，有番活躍感，火氣好過之前，論態唔差。「維港智能」戴頭罩由助手跳兩段，擔高頭走神氣十足，身好輕步爽勁，持續態勇。

「幸運有您」戴頭罩由助手跳兩段，大大步走過力度不弱，身光頸靚保養得宜。「步風雷」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，神情集中輕鬆走過，步穩勁力夠，外觀甚駟正。

「日馳千里」助手拍「愛飛豪俠」跳兩段，好遠距離追上反應極佳，步幅開得好闊又夠急勁，表現精神爽利。「光年程祥」戴頭罩由助手跳兩段，扣住走神態軒昂，走勢硬朗有力，外觀又靚。

「添開心」戴頭罩由助手跳兩段，韁口敏感小心翼翼操控，毛色油潤身壯健，持續態勇。「穿甲戰鷹」戴頭罩由助手跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，火氣極佳展現朝氣。

快樂神駒及鋒而試

「快樂神駒」馬身靚呈現線條美，神態活躍又有暗火。

「興馳千里」戴頭罩由田泰安跳兩段，俯首情緒集中，步順力勁身又夠壯，依然省鏡。「快樂神駒」戴頭罩由副練跳兩段，馬身靚呈現線條美，神態活躍又有暗火，及鋒而試。

兆文