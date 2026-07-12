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內圈捕影│「過關勇士」出腳輕快

晨操動態
更新時間：22:15 2026-07-12 HKT
發佈時間：22:15 2026-07-12 HKT

不少參戰馬今朝到內圈輕舒步頭，當中不乏勇馬，現將操練報道如下。

「幸運有您」助手踱一圈，輕描淡定完成，神態自若豎起雙耳，身靚力度充足，長期見好保養得宜。「過關勇士」助手踱一圈，出腳輕快有彈力，神態集中力度不弱，細馬身壯實淨，饒具朝氣唞夠醒神。

「怪獸波士」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，身靚有線條美，毛色開始有光澤，多跑之下漸入佳境。「良駒好友」助手踱一圈，輕描淡定完成，神態輕鬆雙目有神，身靚力度充足，一直見好體力充裕。

「翠紅」助手踱一圈，，豎起雙耳目光銳利，神生步爽活力充沛，馬身實淨毛色油潤，勇態保持有餘。「丞匡掠影」助手踱一圈，愈來愈放鬆，乾身汗濕唔多，神態專注目光集中，馬身收壯，有顯著進步。

光年程祥步順力雄

「光年程祥」全程擔高頭走相當神氣，今季最弗一次。
「光年程祥」全程擔高頭走相當神氣，今季最弗一次。

「人和家興」助手踱一圈，多跑無瘦馬身仍壯，神態活潑火氣未減，走勢硬朗力度貫注，老當益壯。「光年程祥」助手踱一圈，全程擔高頭走相當神氣，步順力雄火氣充裕，馬身又夠壯，今季最弗一次。

「香港神駒」助手踱一圈，小心按實順走，身色俱吸引，過步輕爽力度有增無減，保持勇健神采奕奕。「勁好運」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚勁度未減，長期省鏡毫無疲態。

謝鋒
 

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