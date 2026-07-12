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晨光追擊│「競駿輝煌」佳態洋溢

晨操動態
更新時間：22:00 2026-07-12 HKT
發佈時間：22:00 2026-07-12 HKT

大多馬匹留待明朝試跑，今朝出跳馬並非太多，場面較冷清，現將操練過程報道如下。

「劍飛聲」鍾易禮跳兩段，唔再岳頭唔再急口，灰馬身扎實，力度提升不少，大有進展。「競駿輝煌」助手跳兩段，昂首闊步充滿勁度，身色皆靚，雙目炯炯有神，佳態洋溢。

「東來欣賞」鍾易禮跳兩段，扣住而馳心火湧現，走勢硬朗力度充裕，外觀仍靚，銳不可當。「魔術控制」戴頭罩由助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，身靚毛色油潤，佳態保持有餘。

「國千金」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，神情專注步伐穩健，身壯肌肉展現，步爽充滿彈力，極具好感。「小魔怪」戴頭罩由助手跳兩段，唔轉腳改不了，論態極之省鏡，擔高頭走甚神氣，外觀對辦皮光肉滑。

先到先得勇況持續

「先到先得」用暗力拉實，火力未減半分。
「先到先得」用暗力拉實，火力未減半分。

「架勢奇爸」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，主動搶走火氣極佳，老馬好現象也，馬身夠實淨，毛色又潤澤。「先到先得」戴頭罩由助手跳兩段，用暗力拉實，火力未減半分，身壯飽滿毛色悅目，勇況持續。

「幸運福星」戴頭罩由助手跳一段，肯走唔懶散，而且夠輕身，神采奕奕，論態無問題。「昇瀧駒」戴頭罩由助手跳一段，步順輕快身壯結實，但毛色淡啲，神態亦平淡，未復銳利。

「小霸王」戴頭罩由助手跳兩段，四蹄盡展衝刺，過終點猶有餘勢，態況勇銳，完全唔似老馬。「八駿笑昇」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，按住順走姿態輕鬆，身壯肌肉展現，步爽彈力夠。

「龍城精將」戴頭罩由助手跳一段，力度好普通，出腳欠爽勁，久沉未有起色。

兆文
 

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