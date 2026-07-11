沙田早晨│「十力」皮耶高調搏殺格

臨近馬季煞科，伍鵬志忽然連環出手，已經一連三次賽事都有馬贏，從「手到再來」、「添開心」到「極光之子」，伍廄今季頭馬三扒兩撥衝到二十九W，這一輪攻勢應該未完，而今期博冷留意「十力」，事關今朝操練後皮耶走去馬房閘口接馬，一反平日低調作風。

超風速桂神追問走勢

今朝「超風速」操練桂福特接馬之餘，並向鞍上人問長問短。

剩餘兩次賽事，部分馬房可能已鳴金收兵，但今季開倉的桂福特，季初氣勢不俗，但季中後平平，目前二十六W只算不過不失，故季尾階段仍不停出擊，今期田戰煞科出馬十匹之多，擺明展攻勢，最要留意「超風速」，原因今朝操練桂神接馬之餘，並向鞍上人問長問短。

銀亮奔騰阿游跟出入

今朝「銀亮奔騰」加課期間游達榮跟出跟入，動態肉緊。

「銀亮奔騰」上仗轉戰田草還要挑戰三級賽，因應外檔一出閘已刻意收慢留後，結果留到包尾並遇上超慢步速，仲要直路一度受困下都跑近，今次一磅不蝕出爭一班賽，更有運抽一檔起步可謂贏面壓一，再睇埋今朝加課期間游達榮跟出跟入，動態肉緊，追捧事不宜遲。

名揚四海阿巫睇到實

「名揚四海」今朝出試期間，巫偉傑在欄邊睇實好緊張。

「名揚四海」最近打疊兩仗獲季軍，不論跑好快或好黏地，皆可交出高水準，上仗只負頭馬不足一乘，假如蔡明紹騎得硬淨一點，甚至可搶入亞席，反映現時評分極之有利，今仗因蔡明紹換人，改配田泰安配搭更硬淨，至於今朝此駒出試期間，巫偉傑在欄邊睇實亦好緊張。