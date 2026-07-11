內圈捕影│「始終如一」步伐穩健

大多參戰馬今朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個，現報導如下。

「始終如一」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，身靚有條線美，雙目炯炯有神，充滿朝氣大有進展。「快樂老撾」助手踱一圈，極之收斂接受操控，力度充足馬身健，毛色油潤生光，最弗一次吸引不已。

「手機錶能」助手踱一圈，快慢由人表現乖巧，馬身好靚好壯，神采奕奕雙目有神，一課比一課出色。「豐功偉績」助手踱一圈，過步輕爽力度貫注，神態活躍火氣又好，毛色油潤馬身實淨，一直見好。

「嘉嘉友福」助手踱兩圈，小心按實順走，身色俱吸引，過步輕爽力度亦足夠，傷癒理想甚有好感。「勇者為皇」助手踱一圈，輕描淡寫完成，落腳整齊走勢又硬淨，身靚全身肌肉，毛色又好睇烏卒卒。

包裝天王目光銳利

「包裝天王」馬身壯健結實，愈戰愈勇弗到漏油。

「榮駿大道」助手踱一圈，充滿了氣勢，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，神采飛揚，佳態保持有餘。「包裝天王」助手踱兩圈，毛色悅目立立令，馬身壯健結實，目光銳利朝氣勃勃，愈戰愈勇弗到漏油。

「美麗同享」助手踱一圈，擔高頭走樣子神氣，完全唔似老馬，步順力雄火氣充裕，新勝猶勇好體力。「家傳之寶」助手踱一圈，愈來愈放鬆汗濕唔多，神態專注目光集中，馬身更壯更實淨，漸入佳境。

謝鋒