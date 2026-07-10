沙田早晨│「友贏威馳」方仔落柯打

方嘉柏剛戰大演帽子戲法，進一步鞏固榜首，賽後他表示餘下兩戰依然全力出擊，事實上今戰除了新勝馬「銀刺勇士」同「禾道豐」，首度落四班的「友贏威馳」也是餐士馬，尤其今朝在大圈慢跳，課前方仔到隧道口欄邊恭候並落柯打，其後在欄邊近距離睇實肉緊不已。

阿廖為一對馬好頻撲

廖康銘同副練今朝一直跟住「星之願」及「一生好彩」操練。

縱使廖康銘爭冠機會渺茫，但動態依然積極，今朝落手落腳操馬，未夠五點已現身為「天下寵兒」出跳，最特別之後繼續留守機坪閘口，當時同副練黃裕亨不斷咬耳仔，原來「星之願」及「一生好彩」準備出圈操練，阿廖同副練就一直跟住呢對馬，鏡頭矚目。

