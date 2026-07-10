內圈捕影│「龍又生」落腳輕巧

今朝內圈尚算熱鬧，亦有不少今次勇馬，現將操練報導如下。

「龍又生」助手踱一圈，愈見收斂神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，灰馬仔身飽滿，朝氣勃勃上佳水準。「大力猴王」助手踱一圈，步伐穩健力度不弱，外觀亦好睇，毛色悅目金光閃閃，最重要墜手有番啖火。

「遨遊波士」助手踱一圈，試來精神爽利，神情專注目光如炬，步順輕快有彈力，馬身壯健一直吸引。「快樂高球」助手踱一圈，力度依然充沛，步挺爽勁貫注力強，目光銳利火氣仍盛，佳態保持有餘。

「旭能精英」助手踱一圈，比前放鬆情緒改善，步履輕盈又夠爽勁，大半程岳高頭走，前所未見吸引。「北極之錶」助手踱一圈，目光銳利，神生步爽充滿朝氣，馬身愈來愈實淨，進度極之理想。

百賀飛駒步順爽勁

「百賀飛駒」火力保持旺盛，去番最佳時候。

「百賀飛駒」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，馬身結實毛色潤澤，火力保持旺盛，去番最佳時候。「禾道豐」助手踱兩圈，淡淡定走過，不慌不忙有高班馬風采，神采奕奕氣勢旺盛，勝後持續有進。

「一生好彩」助手踱一圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，火氣既好展現活力，長期勇銳無疲態。「閃電小子」助手踱一圈，充滿了氣勢，全程岳高頭走神態威武，身靚全身都係肌肉，比前再進一步。

謝鋒