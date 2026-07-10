內圈捕影│「龍又生」落腳輕巧
更新時間：15:30 2026-07-10 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-10 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-10 HKT
今朝內圈尚算熱鬧，亦有不少今次勇馬，現將操練報導如下。
「龍又生」助手踱一圈，愈見收斂神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，灰馬仔身飽滿，朝氣勃勃上佳水準。「大力猴王」助手踱一圈，步伐穩健力度不弱，外觀亦好睇，毛色悅目金光閃閃，最重要墜手有番啖火。
「遨遊波士」助手踱一圈，試來精神爽利，神情專注目光如炬，步順輕快有彈力，馬身壯健一直吸引。「快樂高球」助手踱一圈，力度依然充沛，步挺爽勁貫注力強，目光銳利火氣仍盛，佳態保持有餘。
「旭能精英」助手踱一圈，比前放鬆情緒改善，步履輕盈又夠爽勁，大半程岳高頭走，前所未見吸引。「北極之錶」助手踱一圈，目光銳利，神生步爽充滿朝氣，馬身愈來愈實淨，進度極之理想。
百賀飛駒步順爽勁
「百賀飛駒」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，馬身結實毛色潤澤，火力保持旺盛，去番最佳時候。「禾道豐」助手踱兩圈，淡淡定走過，不慌不忙有高班馬風采，神采奕奕氣勢旺盛，勝後持續有進。
「一生好彩」助手踱一圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，火氣既好展現活力，長期勇銳無疲態。「閃電小子」助手踱一圈，充滿了氣勢，全程岳高頭走神態威武，身靚全身都係肌肉，比前再進一步。
謝鋒
最Hit
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
2026-07-09 15:10 HKT
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
2026-07-09 13:00 HKT
7-Eleven年度77折！7-11首度加推「711大折日」至48小時 雪糕/汽水/米/油勁減 1方法再減$10
2026-07-09 12:33 HKT
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
2026-07-09 12:53 HKT