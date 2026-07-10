晨光追擊│「帥帥友福」走勢硬朗

今朝出跳的參戰馬非常之少，亦甚少騎師到場操馬，場面冷清，現將操練報導過程如下。

「友贏威馳」戴頭罩由助手跳一段，慢跳性質，協調性愈來愈好，動作自然之外，而且韁口收斂。「帥帥友福」戴頭罩由助手跳一段，扣住走神態活躍，走勢硬朗有力，外觀又靚仔。

「嘉應駿昇」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，身已收好，不過毛色仲係淡淡哋，力度亦好一般。「嘉應駿馬」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，贏開特別醒，火猛力充裕，馬身壯健展現線條美。

「幸福約定」戴頭罩由助手跳一段，馬身收壯了，但勁度未足夠，最弊成日大汗濕。「龍威心得」戴眼罩頭罩由金誠剛跳一段，試得甚牽強，步欠開揚神色又淡，進度平凡。

「飲杯」戴頭罩由助手跳一段，高班馬唔會跳得太差，不過火氣好弱，欠缺氣勢。「艾莉奧」楊明綸跳一段，馬身夠札實，毛色亦潤澤，老當益壯保養好。

光輝歲月精神爽利

「光輝歲月」步幅開得好闊又夠輕巧，論態極之對辦。

「光輝歲月」戴眼罩由助手拍伴跳馬跳一段，步幅開得好闊又夠輕巧，試來精神爽利，論態極之對辦。「滿利時」戴頭罩由助手跳一段，捉到實未夠放鬆，毛色淡淡哋，初起未夠。

講番周四出跳馬畀大家參考。

「包裝福星」戴頭罩由田泰安跳兩段，火力未減半分，馬身仲係好靚，風采依然。「手機錶勁」戴頭罩由潘頓跳兩段，雨中出試一樣聚精會神，比前更淡定相當吸引。

「超勁赤兔」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，急勁之餘但再冇搶口，神態軒昂大熟大勇境界。「海洋帝君」戴頭罩由助手跳兩段，完全再冇稚嫩感覺，出腳流暢急勁，愈來愈好。

「大回報」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，肯轉腳且冇搶口，步輕彈力足夠，勇銳並進步。「快樂老撾」戴頭罩由周俊樂跳一段，步輕俐落充滿彈力，更吸引口勁盡斂相當醒神。

兆文