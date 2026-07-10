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內圈捕影│  「友贏威馳」進步且勇

晨操動態
更新時間：00:21 2026-07-10 HKT
發佈時間：00:21 2026-07-10 HKT

由於大多周日戰駒都做最後試跑，故昨朝到內圈出試不太多。


「銀亮奔榺」助手踱兩圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊咁靚，毛色油潤有光澤，依然省鏡體力充沛。
「錶之極光」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，大舊飯保持身壯，神態暢旺毛色潤澤，仍勇未見低落。
「金快飛飛」助手踱兩圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，火力未減半分，佳態保持有餘。
「滿心星」黃智弘踱兩圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身結實神態仍佳，長期呈勇。

「千杯敬典」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水油潤，落腳穩勁力不俗，重新振作精神爽利。
「千杯敬典」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水油潤，落腳穩勁力不俗，重新振作精神爽利。

「千杯敬典」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水油潤，落腳穩勁力不俗，重新振作精神爽利。
「銀刺勇士」助手踱兩圈，全程躍躍欲試，火氣旺盛神態生猛，馬身極壯又薄皮，近況出色極惹好感。
「文明福星」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，馬身收靚且全身肌肉，神色活躍火氣旺盛，狀態不遜贏馬時候。
「友贏威馳」黃智弘踱兩圈，充滿朝氣唔再搶口，目光炯炯有神，全程岳高頭走，朝氣勃勃進步且勇。
「熱氣球」助手踱一圈，步挺開揚貫注力足，姿態從容，馬身收壯毛色靚，比前吸引進度轉好。
「連連好運」助手踱一圈，大馬走過相當輕身，步姿爽朗彈力足夠，神色活躍火力增強，正值勇境。        

謝鋒

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