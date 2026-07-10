沙田早晨│「高士威勁」輝哥大細超

袁幸堯昨朝為師傅姚本輝試「高士威勁」甚有睇頭，今課同另一參戰馬「愛心萬里」拍跳，走勢較好不在話下，而且輝哥更顯得大細超，課後趕落隧道底接馬，當時立即向袁妹追問，卻未有太理會「愛心萬里」。再看「高士威勁」最近試閘大有進展，小心冷箭。

一生好彩阿廖未夠喉

廖康銘雖然好大機會失落冠軍寶座，不過今季成績已無得挑剔，除了連番在大賽揚威，更訓練出好幾匹多捷馬。佼佼者有五捷馬「一生好彩」，能否贏多場要跑過至知，不過仍在三班出戰必佔優勢，最重要昨朝出跳仍舊威風凜凜，勇況依然，而且阿廖更全程跟出跟入。

海洋帝君石哥落手拖

「海洋帝君」路合馬勇餐士甚高，昨朝試跑更是焦點所在，課前石哥已跟到實，操後不止走去接馬，當時落埋手拖馬。

縱使徐雨石已一早贏夠數，而且好大機會練埋下季就退休，不過未有放軟手腳，正如剛戰就憑「暴風之子」增添進帳。今戰石哥只派兩駒出戰，然而「海洋帝君」路合馬勇餐士甚高，昨朝試跑更是焦點所在，課前石哥已跟到實，操後不止走去接馬，當時落埋手拖馬。

勇者為皇潘頓畀貼士

儘管地位不凡，潘頓一樣勤力，昨朝五點三十五分就到場，成為最早現身的外籍騎師，並且一口氣試了三匹參戰馬，順序「榮駿大道」、「手機錶勁」和「勇者為皇」。為後駒出跳尤其矚目，因為課後伍鵬志罕見地走去馬房大閘口接馬，潘頓更停下腳步同佢傾了好耐。